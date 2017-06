Villanueva recupera el bastón de mando

La elección de patrón mayor en la cofradía de pescadores de Carril transcurrió anoche sin sorpresas. El único candidato a dirigir el pósito, José Luis Villanueva, logró el respaldo de 18 de los 22 vocales de la Xunta Xeral mediante un sistema de votación a mano alzada. De los cuatro miembros de la oposición salieron tres votos en contra y una abstención.

Al subir Villanueva al cargo de patrón, quedó una vacante en la Xunta Xeral que tras un par de renuncias finalmente ha quedado ocupada por la empresaria parquista Montserrat Aragunde.

Todos los órganos de gobierno están dominados por la candidatura de Villanueva. Así, tanto la vicepatrona como el segundo vicepatrón son afines al parquista. Se trata de Pilar Acosta Bueno, trabajadora del marisqueo a flote, y el parquista Javier Cambre Feijóo.

En el cabildo, la oposición no tiene representación alguna y los once integrantes son de la corriente de Villanueva.

El recién elegido patrón mayor se quejó de que el presidente de la agrupación de marisqueo a flote, Ricardo García, no pudiese acceder a formar parte del cabildo. "No le dejaron. Habrá que preguntarle el motivo a la Consellería do Mar", espeta. Sin embargo el representante de la pesca de bajura en la Xunta Xeral, Antonio Pesado, sí pudo entrar en el cabildo.

En términos generales, José Luis Villanueva salió satisfecho de la reunión en la que se constituyeron formalmente todos los órganos de gobierno de la cofradía y recuperó el timón de la misma, puesto que pese a que "estas elecciones fueron contra el poder, hemos ganado", declaró. Y además, con una evidente holgura.

Aunque la toma de posesión de los cargos tendrá lugar el próximo 23 de junio, Villanueva ya trabaja desde fuera del pósito como tal para poder agilizar los proyectos que se quedaron en el tintero cuando el pasado mes de marzo una cascada de dimisiones lo desbancaron como patrón y obligaron a la celebración de elecciones anticipadas, celebradas el 27 de mayo.

En esa cita electoral, la victoria más abrumadora se registró en los parquistas y pesca de bajura -empresarios-, pues los diez vocales con los que cuenta este sector en la Xunta Xeral, todos sin excepción pertenecen a la candidatura de Villanueva. Son Javier Quintáns Berride, Juan Carlos Abuín González, José Luis Villanueva Vicente, Ramón Trigo Santorum Alfonso Barreiro Ferreiros, Javier Barreiro Ferreiros, Javier Cambre Feijóo, María Lourdes Díaz Diz, Antonio Pesado Romay y Olga Santiago Santos.

Por su parte, los empresarios del marisqueo a flote cuentan con un vocal en la Xunta Xeral, Ricardo García, también afín a Villanueva. Como tripulantes salieron elegidos Pilar Acosta y Carlos Berride.

Es el marisqueo a pie el único sector donde tiene representación la oposición, con cuatro mariscadoras de los nueve miembros. Son María Jesús González, Benilde Bouzón, Agueda María Domínguez y Giovanna González.