La artista suizo gallega Natasia Zürcher recala este domingo en Vilagarcía

La compositora y cantante suizo gallega Natasia Zürcher llenará con su música la Praza de España este domingo, en un concierto matutino que tendrá lugar a las 13.30 horas.

Zürcher, que obtuvo en 2016 un premio Martín Códax de música en la categoría de blues, funk y soul, llega a la localidad de la mano del ciclo de conciertos Agora Vermú, organizado por la Concejalía de Cultura.

La compositora presentó a finales del año 2015 su primer trabajo "My Flight", y desde entonces no ha dejado de tocar por salas de todo el territorio español, con la particular personalidad vocal que la caracteriza, y su fusión de neo soul, pop vocal, folk y world music.

La cantante estará acompañada por Narci Rodríguez en la guitarra y beatbo y Adrián Saavedra en el teclado.