La lista de espera en los Servicios Sociales de Vilagarcía baja de dos meses a diez días

El Ayuntamiento de Vilagarcía dio ayer a conocer la memoria de actividad de los Servicios Sociales relativa a 2016. Según los datos aportados por el Concello, los usuarios que acuden por primera vez al departamento por la vía ordinaria reciben cita para ser atendidos en un plazo de entre siete y diez días, lo que se traduce en una considerable reducción de la lista de espera gracias a la puesta en marcha el pasado mes de octubre de la cuarta Unidad de Trabajo Social. Hasta ese momento la lista de espera era de dos meses.



Estos plazos se refieren a las citas de carácter ordinario. Los casos urgentes se atienden en el mismo día o al siguiente como máximo, garantizan desde Ravella. En relación a las atenciones preferentes se realizan "en pocas jornadas, pero sin llegar a la semana".



Destaca el gobierno socialista que el recorte de las listas de espera supone una importante mejora para el usuario, pero que también implica un mayor volumen de trabajo para los Servicios Sociales porque al agilizarse las atenciones el servicio llega a más gente y consecuentemente se genera más trabajo administrativo que el departamento debe tramitar y "que resuelve con diligencia, lo que demuestra que, además de mejorar en la atención al público y en los tiempos de la misma, también se mejoró en eficacia en el servicio".



A lo largo de 2016 los Servicios Sociales de Vilagarcía tramitaron 1.925 expedientes de familias relativos a un total de 3.299 personas. La Unidad Administrativa realizó 10.579 atenciones directas y 7.218 telefónicas.



El Concello admite que se siguen constatando "las graves consecuencias en las economías familiares de la prolongada crisis económica y que generan un número importante de peticiones de ayuda de emergencia social, alimentación, lactancia, etc.", aunque -matizan desde ele ejecutivo socialista- no todos esos usuarios acuden a los Servicios Sociales por situaciones de carencia extrema, sino que "son muchas" las personas que recurren al departamento municipal para solicitar otro tipo de prestación social, como por ejemplo los programas municipales de Axuda no Fogar, Xantar na Casa, Conciliatardes, talleres de prevención de la dependencia, educación familiar, etc. Y también para solicitar evaluaciones o informes para tramitar ante otras administraciones (Risga, informes para escuela infantil, valoraciones de dependencia, etc).



La concejala de Benestar Social, Tania García, valora de forma positiva los resultados de la reorganización de los Servicios Sociales tanto de cara al usuario como a efectos internos. Recuerda que para ello hubo que reforzar la plantilla, contratando a una trabajadora más para poner en marcha la cuarta Unidad de Trabajo Social y recurriendo a contrataciones temporales. La edil socialista agradece al personal del departamento su "total implicación, entrega y esfuerzo".