A Illa se pinta de azul en muestra de solidaridad

A Illa siempre ha mostrado una especial sensibilidad hacia las personas con autismo, preocupándose de poner en marcha iniciativas de inclusión en la sociedad. El pequeño municipio arousano acoge desde hace años el Festival dos Papaventos, a lo que se suma que ha instalado pictogramas en todas sus calles y edificios públicos. Como no podía ser de otra forma, el Concello celebró ayer el Día Internacional do Autismo, con el reparto de globos azules en diferentes puntos del municipio y con la iluminación de varias plazas en color azul como forma de reivindicación y solidaridad.

El color azul brillará durante todo el fin de semana en A Illa. El Concello ha apostado por mostrar su solidaridad y su apuesta por la integración de las personas con autismo recurriendo a iluminar puntos estratégicos, como la plaza del Consistorio o la de As Laxes, del color que representa ese trastorno de conducta. A ello se une la instalación de un cartel reivindicando la jornada de mañana, el 2 de abril, considerado como el Día Internacional de las personas con autismo. El cartel será rodeado de globos azules a lo largo de la jornada de hoy, un acto que se extenderá al resto de edificios municipales y con el que se pretende llenar A Illa con el mayor número de estos elementos.



Junto con el Concello también colaboran otras entidades, como la Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) del colegio Torre de A Illa, que repartió globos azules entre niños, padres y profesores como muestra de solidaridad con las personas afectadas por este trastorno conductual. Además, también el establecimiento comercial de ropa, Popelin, volvió a hacer gala de su solidaridad regalando pulseras azules con las que conmemorar una jornada que se celebra mañana.



El Concello de A Illa siempre se ha mostrado colaborador con asociaciones como BATA o Con Eles. No en vano, en A Illa es donde se celebra el Festival dos Papaventos, una actividad de inclusión que tiene lugar en la playa de O Bao. Además, este municipio tiene señalizadas todas sus calles y sus dependencias municipales con pictogramas para facilitar la integración de las personas con este trastorno de conducta.



El municipio de A Illa no fue el único que ayer se volcó en pro de la inclusión. También en diferentes centros escolares, como el de Coirón, Meaño, se celebraron actividades con globos azules.



En Cambados, las dependencias de la biblioteca municipal Luis Rei prepara para el lunes, a partir de las 10.00 horas en el auditorio de A Xuventude, una serie de actividades en las que se unirán el Día del Libro Infantil con el del Autismo. Participarán diferentes colegios del municipio y se leerá un manifiesto y habrá cuentacuentos.