Medio centenar de firmas de vecinos y comercios

Los vecinos de Rodrigo de Mendoza contrarios a la instalación de un compostero junto a sus viviendas sin ser informados por el Concello (no comparten la ubicación elegida por Ravella) han iniciado una recogida de firmas que ronda el medio centenar de rúbricas, entre las que se incluyen las de la práctica totalidad de los comercios ubicados en los soportales de los edificios. Así lo asegura el presidente de la comunidad de propietarios de Rodrigo de Mendoza, 60, Óscar Rey, indignado con la falta de comunicación por parte del Ayuntamiento. "El compostero nos parece buena idea, pero no donde lo quieren colocar. En O Piñeiriño el Concello habló con los vecinos y en Celso Emilio Ferreiro también, pero no lo quisieron", reprocha Rey.