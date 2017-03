El Ayuntamiento avanza que la reunión será la semana próxima

El Concello de Vilagarcía explicó ayer a través de un comunicado que en el caso de Celso Emilio Ferreiro y O Piñeiriño sí se convocaron reuniones con los vecinos antes de empezar las obras, "porque era algo novedoso que estaba empezando en varios municipios de la provincia y nunca antes se había hecho en zona urbana". No obstante, la administración municipal plantea que en el caso actual, "dado el tiempo que llevamos con la experiencia y la publicidad que se le ha dado a todas y cada una de las fases, se entiende que el tema ya es conocido, de ahí que no se hiciese presentación previa en las zonas de A Coca y A Florida".



El Ayuntamiento, de todos modos, remarca que "por supuesto que se informará y consultará con los vecinos". Así, anuncian unas jornadas que serán la semana próxima, en una fecha pendiente de concretar según los compromisos de la "mestra composteira".



"Será en esa reunión donde los vecinos puedan plantear sus temores, dudas o propuestas", añade Ravella. El Ayuntamiento aduce que "no se quiere molestar a nadie, todo lo contrario", y que en la reunión "se darán las explicaciones e información oportunas, y se recogerán sugerencias".