La oposición exige a Varela que conmine a Eptisa para que "cumpla" con el Plan Xeral

La compra del grupo chino JSTI de Eptisa -la empresa redactora del PXOM de Vilagarcía- deja en el aire el planeamiento urbanístico de la capital arousana. Si bien el lunes la junta de gobierno local pedirá explicaciones formales a la consultora sobre la situación en la que queda la revisión del Plan Xeral vilagarciano tras el despido de uno de los técnicos de Eptisa que la elaboraron, la oposición va más allá y exige al alcalde que conmine a la compañía para que continúe con el PXOM y "cumpla los plazos", pues ya van ocho años desde la contratación de los trabajos y el documento ni se ha sometido a aprobación inicial del pleno.

Todos los grupos, incluido el de gobierno, no están por la labor de que una nueva empresa se encargue del planeamiento (en el caso de que Eptisa descartase seguir), pues aún dilataría más el proceso y, como ya dijo el regidor, no sería fácil que nuevos profesionales continuasen con el trabajo de otros porque todos "quieren poner su sello".

| PP. El exalcalde y portavoz popular, Tomás Fole, compareció ayer en rueda de prensa para "proponer medidas" con las que poder sacar adelante el PXOM, si bien las críticas a la gestión urbanística del ejecutivo socialista inundaron su discurso. El edil conservador apuesta por reorganizar la Gerencia de Urbanismo, planteando la posibilidad de reconvertir la plaza de asesora jurídica en una técnica. Y es que Fole cree que hay "recursos y mimbres de sobra dentro de la casa" para continuar con la tramitación del Plan Xeral sin más dilaciones. "El trabajo más denso está hecho", sostiene. Además, aboga por realizar modificaciones puntuales del plan en vigor para desbloquear los principales proyectos, como por ejemplo "el hotel del Puerto" -dice Fole- o el traslado de las naves de O Ramal a A Comboa. "No nos creemos que el problema real sea el ERE de Eptisa. También tendría que haber un ERE político, porque son igual de responsables", carga el concejal, que descarta que los socialistas "hayan trabajado codo con codo" con Eptisa durante este año y medio. "Ocuparon a la empresa en la suspensión de licencias por su compromiso con el lobby comercial vilagarciano", concluye.

| Esquerda Unida. Sin embargo Jesús López considera que la situación actual "no está en el ámbito del gobierno local, pero si tras diferentes gobiernos de PP y PSOE no se hubiesen apurado tanto los plazos no estaríamos en una situación tan comprometida". "Ahora lo que toca buscar es una solución que dé continuidad al trabajo realizado y ya abonado. No se podría entender que todo empezase de cero y tirando por tierra compromisos que están acotados con plazos, como es la suspensión de licencias de áreas comerciales. Esperamos que el gobierno esté a la altura de las circunstancias", declara el portavoz de EU.

| BNG. Por su parte, Xabier Ríos solicita al gobierno de Varela "agilidad" en sus gestiones ante Eptisa porque "nos jugamos mucho". "Esto supone una bomba para Vilagarcía que pone en riesgo el modelo de ciudad, por lo que el ejecutivo tiene que exigir a la empresa que cumpla con Vilagarcía y con los plazos", advierte el portavoz nacionalista, que confía en que el asunto "no se judicialice".

| Somos Maioría. Gaspar Somoza se muestra más crítico que Esquerda Unida y el BNG, pues considera que el gobierno local " también tiene algo de culpa por no estar más encima del tema". Expone Somoza que "si la empresa se compró hace meses, que el Concello no se interesase por el día a día de quien le tiene que redactar el documento más importante del mandato es un error importante. Lo que espero es que el asunto se solucione a la mayor brevedad, pues los plazos son los que son y después de tanta lucha, que por esta jugada tengamos que comernos un centro comercial sería de traca". El portavoz de Somos cree que el departamento de Urbanismo "deberá tomar medidas urgentemente".