Los niños que nos iluminan

Hoy quiero hablar de los ancianos desasistidos pero me permito el lujo de comenzar por sus contrarios, también necesitados de protección, que son los niños. El lunes noche, mientras ojeaba el libro que me regaló Óscar Mateos Murchán, Las mejores recetas para los más torpes, de Josefina Alfaro (no hace falta decir por qué me lo regaló a mí), veía al fondo ese programa televisivo La Voz presentado por Jesús Vázquez, en el que niños pelean en buena lid para ser los mejores cantando. Tele 5 contrarresta o compensa con ese programa blanco, libre de basura, todos esos otros como el Sálvame que presenta Jorge Javier Vázquez en los que pasean bajos instintos y mentes barriobajeras. La Voz no porque fomenta la belleza, la cultura, la competitividad más sana. Yo noto que tengo años cuando me emociono oyendo a esos niños y admirando esos talentos naturales y al tiempo labrados en el esfuerzo, de una madurez sorprendente. Esa Melany operística, por ejemplo, que nos eleva con su voz al cielo del bel canto a los 11 años. No hay persona de bien que no llore al menos lágrimas ocultas al escucharlos.

¡Ojo, residencias de mayores!

Y de los niños me paso a los mayores para avisar a las residencias geriátricas, de las que no dudamos en principio, ¡ollo piollo!, que desde Vigo hay una asociación recién nacida que las vigila. Sí, hablo de ASFAREBA, presidida por el periodista Paulino Campos, vicepresidida por Manuel Martínez Méndez y con María José Álvarez como secretaria general. ¡Ollo piollo!, porque vigila en la medida de sus posibilidades ese submundo nada agradable de algunas residencias, que va contra la dignidad del ser humano. Ojo porque se han reunido el pasado viernes y van a poner documentación en manos policiales de algún caso, paralelamente a los medios de comunicación. La Administración no vigila lo suficiente.

50 vigueses rumbo a New York

Contenta tenía yo hoy a la rubia Amparo Villar pero no por mis gracias sino porque el jueves de madrugada parte para Nueva York. No va sola, no, sino con 49 vigueses más en un viaje organizado por la A V Fonte do Galo, entre ellas la profesora de inglés Amparo Iglesias Pichel y la presidenta misma, Sara Mercedes, pagando un buen dinerito de su bolsillo. Hotel en Midtown, el Standford, excursiones a Harlem y misa Gospel, visitas a la Estatua de la libertad, Broadway con musical, sea Fantasma de la Opera o Rey León... Cómo se lo van a pasar en una semana nuestras viguesas/es.

En Goián, a vueltas con libros

Tengo pendiente una de esas inmensas empanadas de cuatro carnes que hay que atacar con cuchillo y tenedor, despejada la corteza, que hace mi amiga Dulce de Goián (Tomiño), la ama de Mané Villa. Pero eso me recuerda que la asociación goianesa que lleva el nombre del grande pintor Antonio Fernández, que preside precisamente Mané, presenta hoy a las 20.00 en la Cantina del Centro Goianés, eje cultural y asociativo de la villa, dos libros, dos: Uno, " 800 apelidos galegos", del cronista oficial de Tui, Ernesto Iglesias Almeida; otro, " Goyán (esquema histórico)", una reedición del publicado en 1958, escrito por el fallecido catedrático goianés Manuel Fernández Rodríguez.