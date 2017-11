La identidad de SAL

El portavoz del BNG se refirió a SAL como un partido sin identidad en el último pleno.

Los vecinos decidieron que SAL fuese la segunda fuerza más votada en las últimas dos elecciones municipales, algo que el BNG nunca llevó bien. Siempre tomamos decisiones valientes mirando el interés general, entre ellas la de intentar formar una alternativa de cuatro partidos y posteriormente la de buscar alternativas de estabilidad toda vez que desde los 10 meses quedamos en minoría y posteriormente ante la imposición y falta de lealtad de los demás socios de gobierno.

No asimilan que están en la oposición por méritos propios ya que demostraron estar de lado de sus siglas en los momentos clave,traicionando así a los vecinos de Sanxenxo. Primero de lado de Mosquera y Uxío ( Diputación) en la conocida petición de Sanxenxo de amplitud de aparcamiento en la Avenida Luis Rocafort y la dificultad del giro del autobús y también no apoyando el recurso interpuesto ante el Concello de Pontevedra gobernado por el BNG en el conflicto del agua.

SAL sigue su hoja de ruta que no es otra que intentar cumplir con un programa electoral por el que fuimos votados y eso se consigue con estabilidad y no nos importa si esos objetivos se consiguen llegando a acuerdos con la izquierda, con la derecha o incluso con el BNG dejando atrás las ideologías aunque otros no pueden decir lo mismo.

Sobre Vanesa Rodríguez, las insinuaciones de sus comentarios infundados ya hablan por si solos, lo que tenemos claro es que los concejales de SAL tenemos y tendremos la conciencia muy limpia, porque ni vivimos ni pretendemos vivir de la politica, estando siempre por delante el interés general. La sra. Rodríguez no puede decir lo mismo en cuanto al daño que hizo a la democracia y a SAL no aceptando la decisión tanto de la mayoría de los concejales ni a la mayoría de los afiliados. Quizás debería estar decepcionada pero con ella misma. Parece mentira que presuma de honestidad; primero sabiendo que en los dos años como alcalde, la Xunta invirtió en Sanxenxo más dinero que ninguna otra Administración a pesar de no estar gobernando, empezando por los 3,2 millones de de la PO-308 y por último porque ella en su condición de jurista realiza acusaciones sin pruebas, cayendo en la política rastrera y tirana "o piensas como yo o estas contra mí".

* Portavoz de SAL