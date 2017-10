No debe enturbiar un ímprobo trabajo

De vez en cuando aparecen, sobre todo en las redes sociales tan de moda, "noticias" que, no siendo inciertas, hacen un daño enorme porque quien las lee puede hacerse una idea equivocada o injusta de la realidad. Estos días hemos visto como alguien ha publicado fotografías de un contenedor de basura al lado del cual aparecen bolsas de alimentos perfectamente aprovechables con fechas de caducidad sin cumplir y con buen aspecto, depositadas allí por personas irresponsables que, seguramente, han ido a pedir ayuda a cualquiera de las asociaciones de voluntariado que trabajan para socorrer a quien lo necesita, y de la forma más injusta y abominable posible, después de recoger los productos, se deshacen de ellos de esta lamentable forma. Y no hablo, en este caso de Marín, donde también se suele dar esta circunstancia, sino de cualquier lugar donde, como aquí, puede suceder y sucede tan lamentable acción. Esta realidad hace un gran daño a todo el entarimado de ayuda, que es muy grande y ocupa a muchas personas que dedican su tiempo libre a ver por los demás. Y de los miles de personas que reciben esa ayuda y la agradecen sinceramente, casi nunca se dice nada, ni de la dedicación de cientos de voluntarias/os que cada día trabajan con verdadera dedicación a la causa. Un solo majadero no puede enturbiar tan impresionante trabajo social. O somos muy injustos, mucho.