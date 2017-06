La gracia de la falta de un letrado en una carta

Pues también tiene su gracia que el juez haya rechazado la solictud que Sinaí Giménez había realizado en una carta escrita de su puño y letra por no ir respaldada de letrado. Son cosas que pasan.

¿Y para qué ir a Madrid si se piensa dimitir?

A mí lo que me tiene un poco mosqueado con la dimisión de la concejala de Asemblea Pola Unidade Eva Rodríguez Calvar es como se fue a Madrid a negociar algo en lo que después ella no iba a participar. Mejor hubiese sido que fuera otro edil de los que sí iban a terminar el mandato. Lógica no tiene, por mucho que quieran dársela, y esta torpeza proporciona, de nuevo, un arma a la oposición que antes no tenía y que podrá decir que ella se marchó después de haber cobrado del Concello. Se repiten los errores.

Las manipulación no es estrategia política

Como es falso que el gobiero de Cangas sea un gobierno "okupa", como el PP se empeña en decir. Es un gobierno elegido legal y democráticamente. Dar a entender lo contrario es manipular la realidad. Después pasa lo que pasa.