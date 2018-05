Netanyahu confiesa que en Gaza los métodos no letales "no funcionan"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, admitió ayer en una entrevista con la cadena CBS que los métodos no letales no funcionan en Gaza, donde el lunes su Ejército mató a más de 60 palestinos.

"Lo intentas de todas las maneras. Pruebas todo tipo de métodos. Pruebas métodos no letales y no funcionan. Entonces te dejan con malas opciones. Es un mal negocio", confesó el "premier" israelí, que, no contento con eso, culpó a Hamás del elevado número de muertos: "Nosotros intentamos minimizar las víctimas. Ellos intentan que las haya para poner presión sobre Israel. Empujan a civiles, a mujeres, a niños a la línea de fuego para obtener víctimas".

El presidente iraní, Hasan Rohaní, advirtió que Israel "solo entiende el lenguaje de la fuerza". Y añadió: "Las acciones del régimen sionista siempre han sido las agresiones, la tiranía y el asesinato de inocentes; no es está comprometido con la moralidad y las normas internacionales".

El Papa se declaró "muy preocupado" por "la espiral de violencia" en la región.