'Harvey' se dirige a Luisiana tras asolar Houston

La solidaridad y fraternidad hacia el prójimo se ha convertido en el común denominador de miles de personas afectadas en Houston por las torrenciales lluvias que, a pesar de sufrir de forma directa los embates de huracán Harvey, tienden la mano a los menos afortunados.



Manuel Cano es un claro ejemplo. Este trabajador de la construcción rescató con un bote artesanal a más de 50 vecinos atrapados en sus casas por la lluvia generada por este ciclón que se ha cobrado ya al menos 8 vidas, seis de ellas en los alrededores de Houston, y ha dejado a cientos a la espera de ser rescatados.



"Lo primero que hice fue sacar a mi esposa embarazada y a mi hija de tres años. Cuando vi que otras personas no podían hacer lo mismo, no lo pensé dos veces, a pesar de que al otro lado de la calle nos esperaban miembros de la guardia costera", explicó Cano, sin estatus legal en Estados Unidos.



Y su temor inicial es de consideración. En pocos días, el 1 de septiembre, entrará en vigor la polémica ley estatal SB4 que permite a las autoridades locales cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida, incluso en una parada de tráfico.



"Pero escuché a uno de los vecinos a los que rescataba que las autoridades habían dicho que no pedirán los documentos a nadie. La verdad, sentí más alivio", dijo Cano.



El Centro Nacional de Huracanes espera que en los próximos días las precipitaciones alcancen entre 380 y 625 milímetros en el norte de la costa de Texas y el suroeste de la vecina Luisiana.



Tanto el alcalde de Houston, Sylvester Turner, como Arturo Acevedo, jefe del Departamento de Policía de Houston, han pedido a la población indocumentada que llame sin temor a las autoridades en caso de tener alguna emergencia.





Thank you to all the first responders and people helping each other out. That's what we do as Americans. Here's one way you can help now. https://t.co/iGfE8rAoAu