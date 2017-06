Un abogado de Trump niega que el magnate sea investigado

Uno de los abogados personales del presidente estadounidense, Donald Trump, Jay Sekulow, negó ayer tajantemente que el mandatario esté bajo investigación por obstrucción a la Justicia en relación con la trama rusa, pese a los mensajes del magnate en los que aparentemente lo reconocía. "El presidente no está bajo investigación del fiscal especial. Punto", dijo Sekulow en una entrevista en la emisión dominical "Meet the Press". "Estoy siendo investigado, por despedir al director del FBI, por el hombre que me dijo que despidiese al director del FBI. Caza de brujas", dijo Trump el viernes en un tuit, dando por buena una información filtrada apenas 24 horas antes al diario "The Washington Post".