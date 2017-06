"Es una agonía", clama la familia del gallego Ignacio Echeverría por la falta de datos

"Es una agonía". Así definió ayer la familia de Ignacio Echeverría, el joven natural de Ferrol del que se desconoce su paradero desde la noche del pasado sábado, cuando fue visto por última a vez mientras intentaba repeler el ataque de tres terroristas yihadistas a una mujer en el puente de Londres. Los padres de Ignacio Echeverría volaron al mediodía de ayer hasta la capital británica para seguir de cerca las comprobaciones de la policía inglesa. "Las autoridades británicas nos han pedido 24 ó 48 horas más", revelaba ayer el hermano del desaparecido en su cuenta de Facebook, donde aprovechó para agradecer las gestiones realizadas por las autoridades españoles, desde la delegación diplomática hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores.

"No hay novedades", aseguró en la tarde de ayer un portavoz de la Oficina de Información Diplomática después de que se difundiera que Ignacio Echeverría era una de las siete víctimas mortales del ataque terrorista. "Se están cotejando las huellas dactilares que hemos enviado a las autoridades británicas, pero no tenemos ninguna información sobre el resultado de esas pruebas", añadieron las mismas fuentes. También se están practicando pruebas de ADN para tratar de confirmar si se corresponde con alguno de los tres muertos que aún están pendientes de identificación. El hermano del joven gallego desaparecido, Joaquín Echeverría, reconoció, también a través de las redes sociales, que no era "buena señal" que Gran Bretaña requiriese las huellas dactilares y en su mensaje de agradecimiento a las autoridades españolas recalcó los "terribles momentos" por los que está atravesando su familia.

Joaquín Echeverría expresó "el mayor agradecimiento" de su familia al personal de la Embajada y del Consulado de España en Londres, en especial al embajador, Carlos Basterreche; al cónsul, José Riera; al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis; y al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. También destacó la "exquisita y delicadísima atención continua en estos últimos dos días, incluso a altas horas de la madrugada" de los funcionarios del ministerio que les han atendido en las últimos días, de gran angustia para toda la familia, de la que se hizo eco su cuñado, a través de otro mensaje en su cuenta de Twitter: "Las familias de las víctimas de los ataques de London Bridge se sienten maltratadas por la falta de información, que lleva a la agonía innecesaria. 63 horas y todavía no hay noticias", escribió en la tarde de ayer Fernando Vergara, que también reside en Londres con una de las hermanas del desaparecido.

Los medios ingleses ya han bautizado a Joaquín Echeverría como "el héroe del patinete" porque se encontraba patinando con unos amigos cuando presenció el ataque a una mujer, a la que fue a defender de los terroristas. "En ese momento se tiró de la bicicleta y golpeó al agresor con un monopatín mientras los otros dos terroristas le agredían por la espalda y se quedó tendido en el suelo. Fue un valiente , se enzarzó por salvar a la mujer", relató ayer su familia.

Cinco personas, entre ellas Ignacio Echeverría, continúan sin ser localizadas tras el atentado. De los 48 heridos que fueron trasladados a hospitales, 36 continúan ingresados, 18 de ellos en condición crítica, según indicó la policía la policía, que explica además que la identificación del resto de víctimas se está viendo ralentizada por el hecho de que algunas de ellas eran extranjeras. La australiana de 21 años Sara Zelenak es una de las personas desaparecidas, así como el francés Xavier Thomas, quien fue visto por última vez en la zona de los ataques.