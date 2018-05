O Castro sucumbe a las dos ruedas

Fin de semana de pasión por la bici en la ciudad. O Castro acogió ayer la fiesta de la bicicleta, con más de quince actividades para pequeños y mayores, ruta BTT y exhibiciones y circuito de habilidades, y hoy coge el relevo la popular ruta de A Pedaliña, que partirá a las 11.00 horas desde Porta do Sol, para la que no es necesario inscribirse y que recorrerá parte del futuro carril bici que surcará la ciudad desde Samil a Teis. A la fiesta de ayer en el parque de O Castro acudió el alcalde, Abel Caballero, quien no dudo en probar su destreza sobre las dos ruedas.

Los aficionados que participen hoy en A Pedaliña se enfrentan a una ruta de 17 kilómetros que parte de Porta do Sol hacia As Travesas y de ahí hasta Florida para regresar a Praza do Rei, donde se hará avituallamiento antes del tramo final, que irá hasta Teis para regresar de nuevo al punto de partida.

La fiesta de O Castro fue un éxito, según los organizadores (la asociación A Golpe de Pedal y la ONG Entreculturas, que destinará la recaudación a un proyecto de apoyo a la educación de los refugiados sirios) con una "Ruta BTT", un "Mini Bike Park" para niños y un circuito de habilidades para niños y adultos, así como un campeonato BMX. Los participantes también pudieron comprobar en una silla de ruedas la dificultad que suponen las barreras arquitectónicas para la gente con problemas de movilidad.

Swing y lindy hop en el centro

El baile también ha tomado las calles del centro este fin de semana. En concreto, el swing y el lindy hop, gracias a las escuelas Mayeuswing y Swing on Vigo. Bailarines de todas las edades demostraron su pericia en distintos puntos como Príncipe (ver el vídeo colgado ayer en la edición digital del periódico).