El mantenimiento de los peajes en la AP-9 Vigo- pese a las continuas colas por obras en Rande ha provocado una ola de indignación ciudadana, respaldada por los alcaldes. A la demanda de los regidores de Vigo, Redondela y O Morrazo de que se levanten las barreras en momentos de colapso, se suma el Valedor do Pobo, que ha salido a defender que no se pague.

La institución, que presentará una nueva queja de oficio ante Audasa y el Gobierno, mantiene que no se puede cobrar en una autopista de peaje si el servicio no es óptimo: "Cuando los tiempos de viaje aumenten de forma significativa respecto de los ordinarios la consecuencia lógica debería ser no abonarlo", argumenta.

¿Qué debe hacer Fomento ante los continuos atascos de Rande?

