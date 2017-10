El agua extra para apagar los incendios de Vigo llenaría 1.000 camiones de bomberos y el Concello no la cobrará

Calderos, tinas o mangueras se llenaron el pasado domingo de agua procedente de multitud de locales comerciales, negocios de hostelería, fábricas o casas particulares con las que los propios vecinos contribuyeron a frenar la propagación de las llamas en el término municipal de Vigo. Según informó ayer el alcalde, en las horas más críticas hubo un consumo extra de casi 8.700 metros cúbicos. Una cifra que -anotó- supone un 12,5% más de lo habitual. "Es el equivalente a mil camiones medios de bomberos", ejemplificó.

Pero todo este consumo extraordinario que fue clave para extinguir las llamas en multitud de zonas de la ciudad no repercutirá en el bolsillo de ciudadanos y empresas. "Se utilizó agua de edificios, empresas, fincas... Y como es natural, no vamos a cobrarla", anunció el regidor olívico. A priori, los cálculos para las bonificaciones se realizarán con un sistema informático. Si bien es cierto, Caballero avanzó que se habilitará un número de teléfono para que aquellas personas que crean que en su recibo no se ha reflejado este descuento, puedan informarlo y aclarar cualquier duda. "Es lo mínimo por su comportamiento extraordinario", dijo.

El alcalde también aseguró ayer que "por ahora" no se ha producido un "arrastre significativo" de cenizas procedentes de los incendios hacia los embalses de Eiras y Zamáns. "Las lluvias que se prevén no parece tampoco que los vayan a causar", agregó. En la misma línea, el regidor de Fornelos (donde se encuentra la presa de Eiras), el socialista Emiliano Lage, ha constatado que las precipitaciones registradas no son suficientemente fuertes para que se produzca ese arrastre. Abel Caballero precisó que el Ayuntamiento estará "muy atento" a los "efectos colaterales" de los incendios, y agregó que el agua que llega a los domicilios vigueses "pasa por una potente potabilizadora", por lo que no hay riesgo para el consumo.

Por otra parte, Caballero trasladó su gratitud a todos los vecinos y efectivos de emergencia por su comportamiento heroico, y trasladado ese agradecimiento a los líderes políticos que, en los últimos días, han visitado la ciudad y la comarca, como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; o los mandatarios de PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.