La Policía intensifica los controles sobre los sistemas de retención infantil de los coches

Varios colegios de la ciudad están amaneciendo y lo seguirán haciendo durante el próximo mes con agentes de la Policía Local a sus puertas. Se trata de una campaña para controlar que los padres lleven correctamente a sus hijos en el vehículo con el correspondiente sistema de retención infantil. De hecho, este aumento del control coincide en el tiempo no solo con el inicio del curso escolar, sino con una de las campañas de concienciación que está realizando en la actualidad la propia Dirección General de Tráfico (DGT) a través de diferentes soportes.

Durante el control, los agentes supervisan que los menores tengan tanto el sistema de retención infantil como también que el que lleven sea el correcto en función de su talla o peso. Pero además, inspeccionan que la silla vaya bien sujeta y que el niño lleve ajustados los cinturones de forma correcta.

De hecho, el último informe realizado por la Policía Local en escuelas infantiles (de 0 a 3 años) alerta de que el 80% de los infantes van inseguros. Y no porque no lleven el sistema de retención infantil o éste vaya mal anclado, sino que, la mayoría de las veces, es porque sus cinturones van flojos, lo que, en caso de accidente, multiplica la probabilidad de consecuencias graves para el menor. "Es un índice muy elevado", advierten. Las prisas o incluso el hecho de haber utilizado ropa más gruesa el día anterior, suelen ser las excusas de los padres a la hora de justificar el hecho de que los cinturones de los bebés no vayan bien apretados.

Esta vez el control se está realizando en colegios de primaria, donde el índice de fallos es mucho menor dado que la mayoría van ya con sillas en las que el infante se sujeta con el cinturón del propio vehículo. Pero aún así, los agentes locales ya han detectado alguna infracción grave. Fue en las inmediaciones de un centro educativo del rural, donde no solo localizaron a un menor de 7 años viajando en la plaza delantera del copiloto, sino que además iba sin ningún tipo de Sistema de Retención Infantil. Sus padres fueron denunciados.