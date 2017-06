El PP critica que los jardines son una "selva" y pide al Concello que multe a la concesionaria

Foto del PP sobre el estado de los jardines del parque do Matías.

El PP de Vigo se cuestionó ayer por qué el Ayuntamiento no sanciona a la empresa encargada del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, que aseguran que se han convertido en una "selva". "Vigo está hecho una selva. Hay cientos de ejemplos de parques y jardines, de árboles, de medianeras, de maleza, que se encuentran en peor estado que nunca. Y todo viene motivado por un contrato que, como denunciamos en su día, empezó mal", denuncia el concejal Miguel Fidalgo.

El edil popular recordó la sanción a Althenia, que volverá a prestar este servicio a partir del 1 de julio por mandato judicial, ya que la actual concesionaria, Valoriza, incurrió en baja temeraria durante el proceso de selección. Si entonces el motivo de la sanción fue el incumplimiento del contrato, Fidalgo ha planteado por qué no se procede igual con Valoriza.

"Hay un montón de zonas verdes que no han visto una desbrozadora en meses. La maleza se acumula. Hay muchas calles del centro donde las ramas de los árboles han crecido hasta el punto de no dejar ver las señales... Y, sin embargo, a esta concesionaria no se la sanciona", critica.

Fidalgo ha hecho hincapié en que las condiciones del contrato son las mismas que las que rigieron cuando Althenia ya fue sancionada, por lo que ha pronosticado que el servicio "seguirá siendo deficitario". Por ello, acusó al alcalde, Abel Caballero, y al edil de Parques y Jardines, Ángel Rivas, de llevar a Vigo a "un callejón sin salida", con un contrato que "no hay por dónde cogerlo".