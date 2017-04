El Concello ve en el auto la confirmación de que "todo lo que dijo el PP sobre transporte era una mentira política"

El gobierno vigués entiende que el auto del contencioso-administrativo valida sus argumentos al "desligar totalmente" la constitución del Área Metropolitana de Vigo de la integración efectiva de la ciudad en el plan de transporte metropolitano de la Xunta. El portavoz socialista, Carlos López Font, insistió ayer en que el texto es una "confirmación total y absoluta" de las tesis defendidas desde Praza do Rei tanto porque fueron los "primeros" en advertir sobre el nombramiento "irregular" de dos ediles de Moaña y Gondomar como por sostener desde el principio que el transporte no invalidaba la previa puesta en marcha del ente supramunicipal.



"Se confirma que es un tema estrictamente político y es el momento de que el PP pida disculpas porque este auto descubre que todo lo que dijo sobre el transporte metropolitano era una mentira intencionada con fines políticos", espetó el socialista al grupo municipal de los populares y a los máximos responsables autonómicos. "Feijóo reventó el Área y el recurso tenía motivos políticos contra esta ciudad y este alcalde", aseguró Font en alusión a Caballero.



El edil vigués coloca sobre los hombros del PP "la responsabilidad histórica" de paralizar el proyecto. "No tenemos Área ni transporte metropolitano por los intereses partidistas del PP, que pone a su servicio las instituciones en vez de actuar como garante de la ley", denunció en una intervención en la que aseguró que Vigo sigue dispuesta a cumplir lo firmado en el convenio del transporte pero no "la barra libre de transbordos ilimitados que pretende la Xunta".



Lagunas formales



Font reiteró que el juez cuestiona la legalidad de la constitución del área por irregularidades en las credenciales de dos ediles y recordó que esto significa que "si Vigo llega a aceptar el chantaje sobre el transporte metropolitano tampoco se podría haber constituido el Área Metropolitana y estaría igualmente paralizada" al advertir el auto lagunas formales en la integración de la Mesa de Edad que nada tienen que ver con la entrada o no de Vigo en el plan autonómico de transporte.



"No quisieron recurrir el transporte porque sabían que perderían ese pleito", aseguró Font, distinguiendo en que Vigo siempre propuso a la Xunta que dejara constituir el Área Metropolitana y que siguiera funcionando con normalidad mientras recurría al contencioso para dirimir las discrepancias sobre financiación del transporte metropolitano. Pero en lugar de eso, el Ejecutivo gallego recurrió cuestionando la legalidad del organismo, que es lo que ahora ha llevado a su suspensión cautelar. "Nosotros defendíamos a Vigo y el PP de nuevo realizó un ataque a esta ciudad. Su única motivación era que Vigo pagase todo en materia de transporte", concluyó.