"Es grave ir a juicio por defender a tu hijo"

"Escribí el mensaje por preocupación, por saber si lo que me contaba mi hijo ocurría con otros niños, no para atacar a la profesora ni mucho menos". Defendió su postura frente al estrado este pasado martes y ayer volvió a reiterarla en las in mediaciones del CEIP Carrasqueira, lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos que derivaron en el mensaje de Whatsapp más polémico que recuerdan los grupos de progenitores de los alumnos de este centro escolar. L.D., la madre denunciada por una profesora del colegio por difundir a través de esta red social calumnias contra ella, acudió a recoger a su hijo a la salida del colegio como hace a diario y además de insistir en su versión de los hechos, dejó claro que tan solo difundió unos episodios que le relató el menor. "El niño viene a casa y me dice que una profesora le tira del brazo, le come el bocadillo, le hace burla, porque el niño tiene un problema en los dedos y no es capaz de hacer bien los puzzles, y yo le creo", aclara L.D., quien apunta la existencia de varios testigos de estos supuestos episodios. "Hubo varias personas que vieron como zarandeaba a mi hijo, pero a la hora de la verdad no quisieron declarar por miedo a las represalias", sentencia.



Padres y madres del centro escolar no reprochan la actitud de esta madre, sin embargo sí discrepan del canal utilizado a la hora de poner en conocimiento estos presuntos hechos. L.D. argumenta que llegó a esta situación tras intentar hablar con el centro y recibir un "no" por respuesta. "Yo sí fui a hablar con la tutora ya que como tutora considero que debía conocer el problema que estaba ocurriendo y se negó a atenderme. Me dijo que yo tenía que solucionarlo con esa profesora. Además la directora se dedicó a defender a su compañera. Nadie del centro se preocupó por si mi hijo estaba bien", lamenta esta madre, quien asegura sentirse indignada por esta situación haya tenido que terminar en juicio. "Que te denuncien por defender a tu hijo me parece muy grave" , agrega.



Esta mujer se enfrenta a una pena de multa de 1.080 euros por un delito de calumnias o subsidiariamente otra de 540 euros si finalmente la magistrada del Juzgado de lo Penal 3 de Vigo entiende que se trató de injurias. En total más de 1.600 euros que tendría que abonar en caso de que la sentencia emitida sea condenatoria.



"El niño lo pasa mal"



¿Y quién es el más perjudicado del caso? El menor. Su madre lo sabe y reitera que no lo está llevando bien. "Mi hijo lo está pasando mal, cuando salió todo esto yo le dije que no se preocupara, que todo iba a ir bien, pero el me dice que tiene miedo por si después le castigan", explica a FARO. El pequeño cursaba 5º de infantil cuando se desarrollaron los hechos. Actualmente y según se relató en la vista oral celebrada esta pasado martes en la sala penal, el niño sigue siendo alumno de la profesora demandante, la cual aseguró que el niño acudía "feliz" y sin "miedo o ansiedad" al colegio.



"Os voy a decir lo que está sufriendo mi hijo. La profesora G.H. se dedica a zarandearlo de malas formas, a tirarle del brazo, se burla de él, le come el bocadillo...Con esto quiero decir que controléis a vuestros hijos y les preguntéis por esta individua y si pasa con alguno más tenemos que hacer fuerza entre todos y plantarle cara". Así reza el comentario que desató un cruce de acusaciones entre el centro y la progenitora. Su envío al grupo de padres de alumnos se produjo el 14 de enero de 2016.



A pesar de la celebración de un acto de conciliación entre la profesora y directiva del colegio y la madre por estas declaraciones no se pudo llegar a un acuerdo ya que el perdón que prometió la acusada no llegó de la forma esperada. "Ella se disculpó en el whatsapp por poner ese mensaje, pero no por su contenido. Este comentario ha supuesto un agravio a mi credibilidad", explicó en el juicio la docente afectada. Ahora será la juez quien tendrá que determinar el grado de culpabilidad o inocencia de cada una de las partes.