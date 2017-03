Una estudiante lleva a juicio a la Universidad al no convalidarle una asignatura previa al Plan Bolonia

Una estudiante de Ingeniería Técnica Industrial ha llevado a juicio a la Universidad de Vigo en un caso en el que la materia de fondo es que, en pleno proceso de conversión al denominado "Plan Bolonia", le quedó pendiente una asignatura del antiguo plan, Operaciones Básicas II, y por medio de resolución rectoral se le rechazó la equivalencia con la del nuevo, Ingeniería Química II. "Estoy destrozada, se me ocultó información y llevo dos años con esto; no me puedo creer que una asignatura se conviertan en 17, que la solución sea hacer el grado", alega ella. Su abogado señala que sólo está pendiente de esa materia, ya que ya hizo el proyecto y un máster, solicitando que se permita a la estudiante matricularse del viejo plan para terminar la carrera.



La vista se celebró ayer en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Vigo. El abogado de la Universidad recordó que la estudiante solicitó adaptar "en bloque" el plan viejo al nuevo y que no procede la equivalencia. "La materia actual tiene menos contenido que la anterior y la alumna a día de hoy no la superó", señaló. Debido al Plan Bolonia, unos 150 ingenieros técnicos titulados ya ejercientes tuvieron que hacer un curso de un año en Vigo para ser graduados.