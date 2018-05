Galicia repite como segunda comunidad con más banderas azules pese a perder 7

Hace tres años, 150 banderas azules ondeaban en las playas y puertos gallegos. A partir del próximo junio, serán 124, una quinta parte menos. Los grandes damnificados son los arenales que han perdido 22 en este periodo. Han pasado de 131 en 2015 a 109 este verano. En el caso de los puertos han bajado de 19 a 15.

La bandera azul es un distintivo de calidad que premia el cumplimiento de unos estándares de condiciones higiénicas, sanitarias, de seguridad, accesibilidad, información, salvamento y socorrismo.

Tras el récord de 2015, el número de banderas azules en las costas gallegas se ha reducido por tercer año. Con respecto al pasado ejercicio entran en la lista que hizo pública ayer la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) nueve playas y salen 13. En este caso, unas tuvieron resultados negativos tras la inspección y otras son los concellos los que no presentan candidatura por los excesivos requisitos que hay que cumplir, y su coste (por ejemplo, el pago a los socorristas). Por ejemplo, los municipios de O Grove, A Pobra do Caramiñal, Ribeira y Rianxo renuncian a optar a las banderas azules por el trabajo y el coste que implican.

La comunidad gallega es la que más número de playas ha perdido en comparación con el año pasado, con siete banderas menos (cuatro de playas y tres de puertos), seguida de Asturias con dos banderas menos y País Vasco con una playa menos.

Pese al recorte de los últimos años, la comunidad gallega sigue en el segundo puesto con más distintivos, solo superada por los 132 de la Comunidad Valenciana (3 más que en 2017). Cataluña se acerca a Galicia ya que ondearán este verano 101 (6 más que hace un año).

Con respecto al número de puertos deportivos con bandera azul, lidera la lista la comunidad de Cataluña (22), seguida de Baleares (20), Andalucía (16), Galicia (15) y la Comunidad Valenciana (14).

Por provincias, Pontevedra está a la cabeza en la comunidad con 55 distinciones (dos menos que hace un año). Le sigue A Coruña con 40 (siete menos) y Lugo con 14 (una más).

En Pontevedra perdió el reconocimiento comunitario la playa de Xiorto (Poio), pero lo han conseguido o recuperado las de Santa Marta (Baiona), Areas (Sanxenxo) y Caneliñas (Sanxenxo). Vigo un año más se afianza como la ciudad de España con más plazas con insignias azules (9)). Esó sí, el puerto deportivo Marina Davila, en Bouzas, pierde la distinción. Por su parte, Sanxenxo es el concello gallego con más banderas azules (13).

La provincia coruñesa es la que más movimiento de enseñas ha tenido con respecto al año pasado: a diez se la han retirado y solo han entrado en la lista tres. Las salidas se deben a dos factores: no pasar los controles de la Adeac o no presentar la solicitud por los excesivos requisitos que deben cumplir los arenales. Este es caso de las cinco playas con bandera azul que tenía el ayuntamiento de Valdoviño el año pasado (Meirás-Orio, Frouxeira, Baleo, Pantín y Villarrube). En ninguno de las cinco los exámenes dieron negativo, porque no los hubo, sino que el concello no los pidió por el alto coste que supone mantener una bandera azul (calidad del agua, socorristas, baños públicos, recogida selectiva de envases, papel o vidrio, paneles con información sobre la playa, organización de al menos cinco actividades de educación ambiental al año en el municipio?). Algo similar ha ocurrido en Miño. El Ayuntamiento también renunció a la bandera azul de A Ribeira por unas obras que va a realizar. Hace dos años perdió la de playa Grande.

En el lado contrario están las playas de Morouzos en Ortigueira y de Bares y Esteiro en Mañón, cuyos ayuntamientos no entienden por qué se les ha retirado el distintivo. El noveno arenal coruñés que se queda fuera de la lista es el de Langosteira en Fisterra.

En Lugo pierden la bandera azul las playas de Pampillosa (Foz) y Abrela (O Vicedo). Y la ganan las de O Portelo (Burela), Areoura (Foz) y Rapadoira (Foz).

Desfibriladores

Todas las playas premiadas tienen desfibriladores ubicados a menos de 5 minutos para ser usados por los socorristas, una cifra muy relevante si se tiene en cuenta que el uso de este dispositivo se comenzó a recomendar hace unos años.

En cuanto a los puertos, reciben esta distinción en Pontevedra el Monte Real Club de Yates de Baiona, el puerto de Moaña, el de Cangas do Morrazo, el Juan Carlos I (Sanxenxo), el de Portonovo (Sanxenxo), y el puerto Pedras Negras-CN San Vicente do Mar (O Grove). En A Coruña, lo tienen el RCN A Coruña-Marina Real, CN Sada, CN Boiro-Marina Cabo de Cruz, puerto de Muxía, RCN. Portosín (Porto do Son), CN de Camariñas y CN Ría de Ares. Y por último, en Lugo, Marina Viveiro PD Ribadeo.

Galicia se alza, además, con la primera posición en cuanto a senderos azules, ya que suma 23 itinerarios que enlazan playas o puertos con el distintivo.

De las 696 banderas azules que ondearán en 590 playas, 101 puertos deportivos y cinco embarcaciones sostenibles españoles casi un 18% estarán en la comunidad gallega.

Con los 696 reconocimientos a nivel nacional, España mantiene el primer puesto en la clasificación mundial, que acredita el buen estado de conservación y la calidad de los servicios que prestan estos lugares. Entre las nuevas banderas azules que se han concedido este año destaca la otorgada a una playa interior localizada en el pantano de San Juan de Virgen de la Nueva, en la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias. No es la única playa de interior que tiene este reconocimiento. También han renovado el premio la Playa Fluvial de A Calzada, en Pontevedra. Es la única playa de río que cuenta con este distintivo.

Otro arenal de interior con el distintivo es la de Costa Dulce de Orellana la Vieja, en Badajoz. Es la novena ocasión que lo gana.

Y por último, la provincia de Álava posee tres playas de interior con bandera azul: Garaio Sur, Garaio Norte y Landa, que pertenecen al embalse de Ullibarri-Gamboa.