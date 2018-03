Zara dice no a la niña que quería ser modelo de ropa de chico

El sueño de Eliza Brichto, la niña de 7 años de Londres que quería ser modelo de ropa de chico de Zara, no se hará realidad. El buque insignia de Inditex ha rechazado la oferta de la pequeña inglesa que había escrito una carta porque no le gustaba la ropa de chica y no entendía porqué solo salían niñas en las fotos del catálogo masculino de Zara Kids.

La historia de Eliza dio la vuelta al mundo y se convirtió en todo un acontecimiento en las redes sociales. Un fenómeno viral que provocó una respuesta de la firma creada por Amancio Ortega, que la recibió en la sede de la compañía en la localidad gallega de Arteixo. "Nos dijeron que les gustaba la idea, pero que no podían tomar ninguna decisión o comprometerse con nada", explica Jess Brichto en un post publicado en su perfil de Facebook. "Fue un poco decepcionante", añade la madre de la niña de 7 años.

"Puede que pase algún tiempo antes de que haya cambios en la forma en la que se vende la ropa de los niños", comenta Jess Brichto en declaraciones al diario británico Daily Mail. "Espero que algún día el sueño de Eliza de ser modelo para la ropa de chico se haga realidad", añade.

Quejas de los usuarios por la decisión de Zara



La negativa del buque insignia de Inditex a la pequeña Eliza Brichto no ha gustado ni a los seguidores de la marca gallega y ni de la niña. Son muchos los comentarios de apoyo publicados en las redes sociales desde que se conociese la noticia, si bien muchos confiesan que no les sorprende la decisión de la empresa.

"¡Hubiese sido increíble!", escribe una usuaria de Facebook que apunta que Zara se lamentará "cuando otra marca decida hacer lo que todo el mundo aplaude". De hecho, muchas son las opiniones que creen que la firma de moda hubiese incrementado las ventas de haber tomado la decisión contraria.

A pesar del revés que ha sufrido Eliza, la niña ha recibido ofertas de otras firmas de moda que sí quieren incluirla en su catálogo infantil de niño. La BBC, incluso, la ha convocado para entrevistarla e incluirla en un documental que celebra los 100 años del sufragio femenino.

El origen del fenómeno Eliza Brichto



"Mi nombre es Eliza y tengo siete años. Os escribo porque me gustaría ser modelo de Zara Boys. Podríais pensar que es bastante raro que una chica lleve ropa de chico, pero aún así déjenme contarles la historia", así arrancaba la carta que la pequeña de 7 años escribió a la hermana mayor de Inditex y que la catapultó a la fama.

En el escrito contaba la razón por la que se vestía de chico, tal como explicaba la madre: "La 'pasión' de Eliza por la ropa de niño pudo surgir cuando la obligué a vestirse de dama de honor cuando tenía tres años". "Una vez comentó que no le parecía justo que todos los modelos fuesen niños y que no dejasen que las niñas posasen con la ropa de ellos en sus fotos", comentó a varios diarios británicos.

Jess Brichto sigue mostrándose orgullosa de todo lo conseguido por su hija y aunque confiesa que su hija "está bastante disgustada", espera que algún día pueda cumplir su sueño y verse en el catálogo de Zara Kids tal como ocurrió con un abrigo de la colección de adulto de la temporada 2016 de la misma compañía.