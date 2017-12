Galicia mantiene la alerta por sequía pese a las lluvias de los últimos días

La borrasca "Bruno" ha dejado entre 40 y 60 litros por metro cuadrado en la comunidad gallega y las reservas de agua han aumentado. Sin embargo, los episodios de precipitaciones de los últimos días "no son suficientes" para desactivar la alerta por sequía declarada en octubre y que a principios de diciembre se ampliaba a toda Galicia. La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio indicó ayer que se mantiene la situación actual de alerta. Dos borrascas en un mes, como la del diez de diciembre ("Ana"), y la que ahora termina ("Bruno") no curan, de momento, las consecuencias de cinco estaciones secas consecutivas.

Diciembre trajo episodios de precipitaciones muy esperados. La borrasca "Ana", por ejemplo, dejó entre 80 y 100 litros por metro cuadrado. En ese momento los ríos llevaban un 80% menos de agua de la habitual en esta época del año y con "Ana" recuperaron un 30%. Aún así, según explica Medio Ambiente, quedaron con la mitad de caudal del que suelen llevar en esta etapa del año. Con "Bruno" se alcanzaron, por ejemplo, 47,4 litros por metro cuadrado en Tui, 47,2 en Fornelos de Montes y 44,5 en Vigo. En Cuntis se registraron 43,6 litros por metro cuadrado y en Boiro 43.

Ahora toca analizar la letra pequeña tras los episodios lluviosos de diciembre, es decir, cuánto llovió por zonas, qué efectos han tenido las precipitaciones, la situación de los embalses, del campo o de los ríos. Es una función de la Oficina Técnica da Seca, que se reunirá a principios de enero, según fuentes de Medio Ambiente, entre la primera y la segunda semana, para sacar conclusiones de las últimas borrascas y ver cómo queda el mapa de la alerta por sequía. Partimos de un año con un porcentaje muy inferior de precipitaciones, comparado con otros años.

El otoño, por ejemplo, fue "muy seco, con un 64% de precipitaciones por debajo del valor climático esperado", según el informe de MeteoGalicia sobre el otoño de 2017. Desde 1961 fue el tercer otoño más seco, "precedido por los otoños de los años 2007 y 1978". Tras un septiembre seco, vino un mes de octubre "muy seco, caracterizado por situaciones anticiclónicas en gran parte del mes". El otoño terminó con un mes de noviembre con más precipitación, "pero con lluvia muy concentrada en dos episodios, el día 3 y el 24". "Las cantidades de lluvia representan aproximadamente la mitad de la que debería caer en un mes de noviembre normal", constata MeteoGalicia.

Los embalses sí lo notan. La reserva de agua subió por tercera semana consecutiva y en Galicia (sin contar todavía en el cómputo con las lluvias de "Bruno") se sitúa de media entre las dos cuencas (Miño-Sil y Galicia Costa) en un 45%, por encima de la capacidad media española, que está en un 38,1%. Los embalses gestionados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, los de la cuenca del Miño-Sil, están a un 44,2% de su capacidad y los de Galicia Costa, gestionados por la Xunta, en un 46,6%. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió ayer en Murcia a impulsar en el Congreso de los Diputados los trabajos para acelerar la consecución de un Pacto Nacional del Agua con especial atención a las cuencas deficitarias.