Porro: "La Xunta tiene en cuenta el 80% de las recomendaciones del CES"

"La Xunta tiene en cuenta el 80% de las recomendaciones del Consello Económico e Social", valoró ayer Corina Porro, la presidenta de este organismo consultivo, en la presentación en el Parlamento de las cuentas del CES para 2018 y en alusión a las propuestas de cambios que se formulan para mejorar los textos legislativos del Gobierno autonómico. La exalcaldesa de Vigo confesó: "A esta comisión acudí siempre llorando, quejándome de unos presupuestos pequeños y por primera vez estoy bastante de acuerdo con las cifras, tras años complicados". El CES manejará 923.000 euros el próximo año, un 12,5%, y el incremento se destinará en especial a contratar a una persona para el gabinete técnico.

Porro avanzó que el CES está "a punto de terminar" "las propuestas consensuadas" para la alianza industrial en Galicia, y para las que el Consello Económico y Social ha recabado la opinión de más de un centenar de agentes implicados. Será una hoja de ruta para la próxima década y pactada con Xunta, empresarios, sindicatos y universidades para "la reindustrialización de Galicia en la era de la globalización", explicó Porro. El impacto del brexit en la comunidad y otras regiones atlánticas de la UE será otro de los informes que se propone sacar adelante la institución presidida por Corina Porro.

La oposición expresó su esperanza de que la estrategia para la industria que presentará en breve el CES no quede "en papel mojado", ya que es un acuerdo pactado con los agentes sociales y económicos. Desde En Marea, PSdeG y BNG coincidieron en lamentar que la Xunta "recorte" cada vez más el papel del CES, al no pedirle más informes sobre sus proyectos de ley. Porro apuntó que "hace 10 días" recordó al Gobierno autonómico que debe enviar al Consello todos los proyectos legislativos de "carácter económico y social" para la realización de un dictamen no vinculante.

La política viguesa ha remarcado además su "satisfacción personal" por comparecer en la Cámara, lo que contribuye a la "máxima calidad" y "transparencia" de las instituciones públicas.

La oposición también valoró la radiografía que hace de la realidad socioeconómica de Galicia cada año el CES, "alejada del optimismo reinante en la Xunta". El PP, por su parte, agradeció "la gestión" de Corina Porro al frente del CES y puso en valor el "incremento" presupuestario que tendrá el Consello en 2018. También defendió que la Xunta no intenta eludir los informes del CES.

El Consultivo

Ayer también le tocaba rendir cuentas en el Parlamento al presidente del Consello Consultivo, José Luis Costa Pillado, que está investigado en el marco de la Operación Cóndor por tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. Poco se habló del presupuesto y de la actividad del Consultivo. Pillado, en respuesta a las críticas de la oposición, aseguró que es "amigo" del empresario Raúl López, de Monbus, desde hace "más de 20 años", pero que actuó de forma "legal". "Es un orgullo tener los amigos que tengo", añadió.

Sobre las conversaciones entre Pillado y Raúl López en las que indaga la jueza, sobre un supuesto asesoramiento que el investigado habría prestado en lo relativo al anteproyecto de ley de fomento del transporte público de Galicia, el implicado asegura que todo fue "legal".