Incendios en Galicia | Ronaldo, Thiago, Rafinha, Banderas... todos con Galicia y contra los incendiarios

Galicia recibe muestras de apoyo y afecto por parte de ex celtistas, actores y actrices gallegas y también cantantes y artistas internacionales tras las trágicas jornadas de incendios. Muestras de rabia, indignación y dolor por las imágenes que contemplaban del monte gallego, fueron muchos los que quisieron dejar patente su rechazo y profunda indignación ante los incendiarios y pirómanos.



Aunque sus trayectorias profesionales los llevaron lejos de su terriña, los vigueses y hermanos Alcántara se acordaron del desconsuelo y angustia de muchos de sus vecinos. "IMPOTENCIA. Forza Galicia", escribía Thiago, jugador del Bayern de Múnich, mientras Rafinha, centrocampista del Barcelona lanzaba un grito a los "terroristas incendiarios": "Galicia quédavos moi grande".





IMPOTENCIA... Forza Galicia ? pic.twitter.com/DdUnV6Lmd5 „ Rafinha Alcantara (@Rafinha) 16 outubro 2017



Aos terroristas incendiarios: Galicia quédavos moi grande #ForzaGalicia „ Thiago Alcantara (@Thiago6)

Impossível ficar indiferente a esta tragédia. Solidário com familiares e amigos das vítimas. Apoio total aos bombeiros que arriscam a vida para ajudar da melhor forma possível.?????? pic.twitter.com/VO8Tjx0jHG „ Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 16 outubro 2017



Ex futbolistas gallegos y muchos otros que jugaron en las filas de equipos gallegos también tuvieron palabras de rabia ante la situación.decía Michel Salgado, "No hay palabras para describir este dolor", 'lloraba' el ex guardameta del Celta Pinto.Otro ex celeste, Marcelo Díaz subía una foto de Vigo con la inscripción "Forza Vigo " mientras que Pape Cheik desde Lyon mandaba un mensaje de ánimo "a todos los que están luchando contra el fuego". David Silva, Nacho Novo o incluso Cristiano Ronaldo tuvieron mensajes de apoyo para los afectados por los incendios de Galicia, Asturias y el norte de Portugal.Personajes también en la pequeña y gran pantalla comoe incluso el malagueño e internacionalpusieron su grano de arena para denunciar la ola de incendios que asoló los montes gallegos. " Solidaridad con Galicia y Asturias en su lucha contra el fuego", escribía el actor de 'La piel que habito'.