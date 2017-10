La Xunta descarta imponer una tasa turística por verla "contraproducente"

La Xunta descarta por ahora imponer una tasa turística, como la que funciona en lugares como Florencia, Berlín, Bruselas, Amsterdam o Nueva York. Para el vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, una tasa turística, como la que estudia Santiago, "no es compatible a día de hoy con la estrategia" turística de Galicia. Así lo señaló en la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta y a preguntas de los periodistas sobre el estudio que el catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago Luís Caramés presentó esta mañana en el Concello de Santiago y por encargo del municipio, que estudia la posibilidad de implantar el gravamen.

El estudio, según explica el Concello de Santiago, recoge que en los lugares donde se ha implantado no influye en el volumen de turistas, pero a Rueda, que asegura "respetar muchísimo" los trabajos de Caramés, estos argumentos no le convencen. "No se dan aquí los criterios y en este momento sería contraproducente, explicó.

En Galicia, ni la Xunta es partidaria de impulsarla ni que los concellos lo hagan por su cuenta, aunque es una de las medidas propuestas por uno de los comités de sabios para elaborar el nuevo modelo de financiación autonómica.

El pasado mes de marzo el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, le planteó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la posibilidad de establecer esta tasa, que tiene que autorizar la Administración autonómica al reunir las competencias al respecto. Entonces el máximo mandatario gallego ya había mostrado su disconformidad con la propuesta. El jefe del Ejecutivo gallego alegó entonces que "el turismo en Galicia todavía tiene más potencialidades" y no hay un problema de "overbooking turístico", por lo que no considera prioritario el establecimiento del impuesto.

Necesidad de ordenar



Esta mañana, durante la presentación del avance del estudio firmado por el catedrático Luis Caramés, la concelleira de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo, Marta Lois aseguró que Santiago está viviendo un gran crecimiento turístico en los últimos años, un crecimiento, explica en una nota el concello, que es previsible que continúe de forma "muy importante" hasta 2021. Por ello, apuntó que es preciso desarrollar herramientas que permitan ordenar ese crecimiento, de modo que se puedan evitar problemáticas que "afectarían al futuro del sector, como la masificación de la catedral y de sus plazas la excesiva estacionalidad o el peso exagerado del excursionismo de unas horas y poco gasto frente al turismo de calidad en la ciudad".