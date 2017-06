En libertad los tres independentistas detenidos por enaltecimiento del terrorismo

Un operativo de la Guardia Civil en el marco de la lucha contra el terrorismo se saldó ayer con la detención simultánea de tres personas en Galicia por enaltecimiento del terrorismo. Los tres arrestados ocupaban puestos de dirección dentro del colectivo independentista Ceivar, desde donde supuestamente organizaban actos de propaganda y exaltación de la organización terrorista Resistencia Galega y de sus miembros. Horas después de ser detenidos, quedaron en libertad aunque siguen ostentando la condición de investigados. Ceivar informó de que fue poco después de las 17.00 horas.

El dispositivo desplegado ayer en las provincias de Pontevedra, A Coruña y Ourense se enmarca en la operación "Jaro II", que supone la continuación del operativo que en octubre de 2015 culminó con el arresto de nueve personas por integración en organización terrorista y enaltecimiento del terrorismo, según informó ayer el Ministerio del Interior.

En el operativo de ayer fueron arrestados Ugio C., en Pontevedra, a Iria C., en Santiago, y a Fonso L,. en Ourense, todos, según fuentes de la investigación, vinculados desde hace años a Ceivar y a quienes se considera que integraban un "entramado" de enaltecimiento del terrorismo. Ugio C. colocó un artefacto explosivo en 2005 en una oficina de Caixa Galicia en Santiago, informa Europa Press.

En los registros realizados en sus casas de A Graña (Vilaboa), Milladoiro y Villamarín (Ourense) se intervino diverso material en formato papel y soporte informático que se estudiará. El análisis de la documentación intervenida ha puesto de manifiesto la existencia de un entramado organizativo de apoyo a Resistencia Galega cuya misión principal era el enaltecimiento y la justificación de la actividad de la organización terrorista, sostiene Interior. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas actuaciones.