En Marea reclama la salida de la Valedora por ser "complaciente" con la Xunta

El portavoz parlamentario de En Marea, Luis Villares, reclamó ayer la destitución inmediata de la Valedora de Pobo, Milagros Otero, por "incumplimiento de sus funciones". Según el diputado, Otero demuestra en el día a día de su actividad "diferencia de trato" con las administraciones sobre las que se le plantean quejas y hace gala de una actitud "absolutamente complaciente con la Xunta".



Como muestra, dio varios argumentos, como el aval concedido por la Valedora a las políticas del Gobierno gallego contra la pobreza energética, que apenas llegan a 900 hogares para paliar una situación que afecta o está en riesgo de afectar a 700.000 personas en toda Galicia. Villares incidió además en que los fondos destinados a estos fines no son ejecutados en su totalidad y terminan sirviendo para pagar la iluminación del complejo arquitectónico de la Cidade da Cultura en el Monte Gaiás.



Otro asunto expuesto para criticar la acción de la Valedora ha sido la concesión de las rentas de inclusión social por parte de la Xunta, de las que no se otorgan más por no estar todavía desarrollada la ley que las regula, algo que cuenta con el amparo de la institución de defensa de los ciudadanos.



El portavoz de En Marea tambié utilizó las críticas vertidas por la Valedora hacia el ayuntamiento de Santiago, gobernado por Compostela Aberta, por los priblemas de las personas sin techo. Subrayó que en su informe constan más de 11.000 quejas por traslado de los servicios de emergencias de la capital gallega a A Estrada y tan solo 2 referentes a la situación de los sin techo en Compostela.



La demanda de dimisión de En Marea ha cogido por sorpresa al resto de grupos de la oposición, que no secundaron su mensaje. Y a pesar de que en el Parlamento se celebró ayer la comisión de Peticiones a la Valedora do Pobo, En Marea tampoco trasladó allí la petición anunciada poco antes por Villares.



El portavoz socialista, Raúl Fernández, prefirió no entrar en la polémica, pero el representante del BNG, Xosé Luis Rivas "Mini", sí expuso su valoración "positiva" del informe de la Valedora. "Mini" definió como "demoledor" con la acción de gobierno de la Xunta el informe de 2016.



Ya en la comisión, Milagros Otero pidió "respeto" para la institución, al tiempo que reprochó de nuevo al Ayuntamiento de Santiago el problema de los sin techo, que "aún no está resuelto". "Yo no hago polémicas, nunca, ni hago polémicas públicas ni respondo cuando se intenta hacer polémicas", dijo, precisando que no son solo dos quejas, sino que son "muchísimas".