Beiras presiona para que Villares lidere En Marea

El histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras aceptaría ser el portavoz orgánico de En Marea si es una "decisión colectiva" de sus integrantes porque, pese a su "fama" de "ácrata", defiende que siempre ha sido "muy disciplinado". No obstante, deja claro que el actual portavoz parlamentario del partido, Luís Villares, es la "referencia" y no ve incompatible que comparta las dos responsabilidades.

"Pienso que la forma en la que puedo ser más útil es no teniendo ese tipo de responsabilidad pero, como siempre he dicho, siempre he sido muy disciplinado. Siempre he aceptado decisiones colectivas, aunque no las comparta, si resulta que se considera que es lo más útil que puedo aportar", ha explicado en una entrevista concedida a Europa Press en A Reboraina.

En todo caso, para el fundador de Anova y uno de los impulsores del proyecto que hoy en día es En Marea, actualmente, la "referencia individual" del partido instrumental es Luís Villares. "Fue una persona atraída para que entrase en el combate político y fuese el candidato", ha recordado para avisar de que En Marea "tiene el compromiso de apoyarlo y hacerle su labor política lo más viable posible".

Por ello, no duda en responder a las voces del Consello das Mareas que rechazan que el magistrado lucense asuma también la portavocía orgánica, pues asegura que "no es un órgano ejecutivo de poder personal". "No es un órgano unipersonal de poder ejecutivo, no es un secretario general de una ejecutiva convencional; por tanto, tiene la función de ser, simplemente, la voz que expresa la línea política acordada por los órganos colegiados", ha replicado.

Con estos argumentos ha dejado claro que el hecho de que Villares pueda asumir este encargo no supondría "la acumulación de nada" (en referencia a una eventual concentración de poder), sino que "simplemente" habría "una coincidencia, durante un periodo determinado, de la persona que ejerce como portavoz del grupo parlamentario" y de la que hace de "portavoz de la organización". "¿Pero qué problema hay?", ha retado.





Solo una propuesta



Hecha esta matización, Beiras también se ha referido al documento asociado a la candidatura 'Máis Alá' que capitaneó Villares para las primarias de En Marea y que, precisamente, veta el hecho de que el portavoz parlamentario pueda ser también el orgánico. Al respecto, ha incidido en que En Marea debe regirse por las "normas básicas de obligado cumplimiento" que fueron aprobadas en su asamblea fundacional de Vigo, así como en el plenario celebrado en diciembre en Santiago.

"Esas normas no ponen veto a que un portavoz parlamentario pueda ser el orgánico", ha asegurado para argumentar que "una cosa es que una lista determinada establezca eso (la incompatibilidad) en su documento" y, otra, "que el Consello en su conjunto lo haga suyo". En este sentido, también ha negado que haya miembros de Anova que "veten" a Villares para portavoz de En Marea, pero ha matizado que "otra cosa es que haya personas de Anova que acaten los acuerdos" de la lista por la que el propio Villares se presentó. "Que quede claro", ha sentenciado.

Para el Consello das Mareas, la candidatura del actual portavoz parlamentario, denominada 'Máis Alá', y en la que el propio Beiras concurrió, incluyó en su documento esa incompatibilidad de cargos. Buena parte de sus miembros piden que se acate lo establecido, pero las otras dos candidaturas que compitieron en el proceso interno, 'Somos Quen' --integrada en su mayoría por miembros de Anova-- y 'Queremos participar', sí ven con buenos ojos que Villares sea el único portavoz del partido instrumental.

"¿Están de broma?"



Al hilo de ello en la entrevista concedida a Europa Press, ha aprovechado para poner en valor los resultados obtenidos por el exmagistrado lucense en las primarias internas de En Marea. "Luís Villares no es sólo el portavoz del grupo parlamentario de En Marea. Fue votado como candidato a la Presidencia de la Xunta con más de 8.000 votos. Tuvo muchísimos más votos de los que tuvieron ahora cualquiera de los miembros del Consello das Mareas", ha advertido.

Tras ello, ha lanzado una reflexión: "Si llegamos a ganar las elecciones, hoy sería presidente de la Xunta "¿Y qué iban a decir? ¿Que no podía ser portavoz de no se qué? ¿Están de broma o qué coño es eso?", ha aseverado.

Con todo, para el veterano político, lo "fundamental" es que los miembros "desbloqueen la situación del Consello das Mareas", que cree hay que "poner a andar" como "órgano de representación". "*Que tenemos en estos momentos una situación de bloqueo para la designación de la coordinadora y de la portavocía?, pues aparquemos eso", ha propuesto.