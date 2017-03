Los gallegos hicieron medio millón de viajes menos en 2016 pero aumentaron el gasto

Galicia batió el año pasado récord de llegada de turistas con 4,7 millones, pero pese a la recuperación del sector, los gallegos se animaron menos que el año anterior a hacer las maletas y viajar en sus días de descanso. La Encuesta de Residentes que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer recoge 9,1 millones de viajes de los gallegos el año pasado, un 5% menos que los 9,6 millones de 2015.



Más reacios a viajar aún que los gallegos son los asturianos, cántabros, manchegos, extremeños, murcianos, navarros, riojanos y los residentes de las islas. A pesar del descenso de desplazamientos, la duración media de los viajes creció de 3,36 a 3,56 días, lo que explica el registro de casi 250.000 pernoctaciones más hasta los 32,6 millones de noches.



Los gallegos se lo pensaron más el año pasado a la hora de hacer o no una escapada, pero los que sí viajaron lo hicieron mirando menos el bolsillo. El gasto total apenas subió en un 0,1% en el último año hasta los 1.760 millones de euros. En lo que se refiere al gasto por persona registró un aumento de nueve euros -de 182 a 191- mientras que en el dinero que se dejó cada día cada turista gallego en sus viajes la cifra bajó 44 céntimos hasta los 53,87 euros por jornada, pero se coloca por encima de los 53 de la media española.



También en muchos casos por ahorrar, seis de cada diez visitantes se alojaron en viviendas de familiares o amigos e incluso en pisos turísticos que funcionan en un limbo legal, que a partir del 10 de mayo deberán darse de alta y regirse por el decreto de la Xunta que regulará estos inmuebles.



Turismo interno



Los turistas gallegos tampoco se decantan por destinos muy lejanos, ya que el 92% se quedaron en España -donde se realizaron unos 8,4 millones de viajes- y de ellos, casi ocho de cada diez -6,5 millones- hicieron turismo interno sin salir siquiera de la comunidad gallega y el 23% -1,9 millones- se movieron a otras autonomías.



Solo 690.967 residentes en Galicia cruzaron las fronteras y volaron al extranjero, apenas el 7,5% del total. Los países europeos son sus preferidos y copan el 87% de las salidas de los gallegos a otros países con 601.662 movimientos.



Debido a que el destino de los viajeros gallegos suele estar a poca distancia de su lugar de origen, el 84% de los desplazamientos en vacaciones y días libres se hicieron en coche, vehículo en el que se realizaron 7,7 millones de viajes del total de 9,1 millones.



El resto se reparte entre los 790.000 que volaron en avión (el 8,5%) o los 268.000 que se decantaron por el tren (el 3%), y por último, el autobús que es el medio de transporte que menos prefieren los gallegos a la hora de viajar y que solo escogieron 237.655 usuarios en 2016.



Al mismo tiempo que se redujeron los viajes de los gallegos también descendieron los de los españoles a Galicia, con 9,7 millones de desplazamientos, un 1,6% menos que en 2015. En lo que se refiere al gasto no escatimaron como los gallegos cuando salen y se dejaron un 5,1% más -1,6 millones- en el acumulado del año.



Los residentes en Galicia no son los más viajeros de España -ocupan el séptimo puesto- pero sí que destacan en el número de excursiones con la cuarta cifra más alta. Los excursionistas gallegos realizaron 16,4 millones de visitas en 2016, un 20% más que el ejercicio anterior.