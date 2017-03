Galicia rechaza la opción de perdonar deuda a las comunidades que incumplen el déficit

No es, ni mucho menos, la primera vez que el Gobierno central deja caer la posibilidad de perdonar deuda a las comunidades. Del Consejo de Política Fiscal y Financiera de finales de 2014 salió la decisión de bajar a cero los intereses de los mecanismos de liquidez estatales para todas las comunidades. Una idea inicialmente reservada al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), al que piden dinero los territorios con incumplimientos en techos de déficit y endeudamiento y el pago a proveedores. La presión del resto obligó a ampliar las ventajosas condiciones también al Fondo de Facilidad Financiera al que recurren Galicia y Canarias. A ambas, además, se les otorgó un extra con el reintegro de las devoluciones que tenían pendientes del sistema de financiación. El Ministerio de Hacienda quería ir más allá y quedarse con parte de los créditos en un plan progresivo que el Ejecutivo al final descartó. Tanto entonces como en las otras ocasiones -como cuando el PSOE también lanzó la propuesta de perdonar deuda- la Xunta fue muy crítica. Y lo vuelve a ser ahora que Moncloa resucita la opción.



El pasado lunes, en la víspera de la visita de Mariano Rajoy a Cataluña para anunciar una lluvia de 4.200 millones de euros para el tren de cercanías -en una clara respuesta al desafío soberanista de la Generalitat-, el ministro de Hacienda abría la puerta a que el Estado se quede con deuda de las regiones adscritas al FLA. ¿Cuál es la que más recursos acumula? Cataluña: 46.731 millones de euros hasta septiembre del pasado año, cerca del 63% de toda su deuda, que asciende a 74.400 millones.



"Estamos todavía escuchando a los expertos en financiación autonómica y a ese respecto, estaremos abiertos a todas las sugerencias", respondió Cristóbal Montoro preguntado por la delicada cuestión de la condonación, que es una de las ideas que baraja el "comité de sabios" para compensar en el nuevo modelo de reparto de los fondos estatales a las comunidades que puedan estar infrafinanciadas.



El ministro de Economía también admitía ayer que el perdón de la deuda está sobre la mesa de los expertos. "Ello supondría que el déficit de las comunidades se reduciría y aumentaría el del Estado", comentaba Luis de Guindos en un desayuno informativo organizado por Europa Press. Pero él incorpora un matiz: las quitas pueden ser "discriminatorias para alguna de ellas" porque no todas las regiones tienen el mismo nivel de deuda.



"Entendemos que en este momento el grupo de expertos encargados de la reforma del sistema de financiación autonómica está realizando un trabajo técnico que está en una fase inicial de análisis", aseguran en la Consellería de Facenda. "En todo caso -añaden-, Galicia tiene una postura que ya manifestó, y es que no está a favor de una condonación de deuda a las comunidades que acudieron al FLA".



Muy contundente, el presidente de la Xunta avisó hace un año que el gesto con las comunidades con desequilibrios en sus cuentas suponía una "agresión multimillonaria" y "una temeridad". Alberto Núñez Feijóo se mostró totalmente en desacuerdo con la propuesta que en aquel momento hacía el socialista Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno. Más recientemente, el pasado febrero, el conselleiro de Facenda fue igual de claro ante las negociaciones del cambio del sistema de financiación y el perdón de la deuda. "No puede ser que se salgan de rositas las que más se endeudaron", criticó.



"Nosotros nunca pedimos ventajas diferenciadas por cumplir. Yo creo que cumplir es una obligación, una obligación de todos -apuntó Valeriano Martínez-. No pedimos ningún premio por cumplir. Lo que no queremos de ningún modo es que se nos trate peor".



Defensa del cumplimiento



Como ocurrió ya cuando el Consejo de Política Fiscal y Financiera discutió los objetivos de déficit a la carta y el margen a mayores en el calendario de ajuste que la Comisión Europea dio a España para adaptarse al techo acordado entre ambas partes, Galicia esgrime el trabajo hecho. Su rol de cumplidora en la senda de consolidación fiscal, pero también en niveles de endeudamiento y pago en el plazo legal de sus facturas a proveedores, para oponerse a cualquier iniciativa "discriminatoria".



Facenda recuerda que la comunidad no tuvo que acogerse al FLA a pesar de la presión de Montoro "y que, de hecho, el Estado, a instancias de Galicia, puso en marcha un mecanismo reservado para las comunidades cumplidoras", en referencia al Fondo de Facilidad Financiera. "Por eso Galicia es una de las dos autonomías que en este momento pueden utilizar este mecanismo, que tiene mejores condiciones financieras y no tiene ninguna condicionalidad", subraya la consellería.