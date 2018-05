Rivera da por roto el acuerdo con el Gobierno sobre su apoyo al 155

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dado por roto el acuerdo que tenía con el Gobierno sobre el apoyo de su partido a la aplicación del 155 en Cataluña al no aplicarse la Constitución como entiende que debería hacerse.



"Hasta aquí hemos llegado con esta displicencia", ha advertido hoy Rivera en los pasillos del Congreso después de un tenso debate en la sesión de control, aunque esta decisión realmente no tiene ningún efecto sobre los acuerdos que ya tienen.



Rivera ya había amagado en la sesión de control con dejar de apoyar al Gobierno por no recurrir el voto delegado de Carles Puigdemont, tras lo cual el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, le ha tachado de "aprovechategui" por tratar de buscar rédito electoral y le ha dicho que Cs debería actuar en este ámbito con la misma "lealtad" que el PSOE.



Tras destacar que Ciudadanos y el Gobierno han "defendido la democracia juntos" en esa comunidad y que Cs ha apoyado la investidura de Rajoy y los Presupuestos, Rivera ha preguntado a Rajoy en el Pleno del Congreso por qué no ha acudido al Tribunal Constitucional para intentar impedir que los diputados del Parlamento catalán Carles Puigdemont (Junts per Catalunya) y Toni Comín (ERC), que continúan fuera de España y han sido procesados en relación con el proceso independentista, puedan delegar su voto.



Si el Ejecutivo no presenta un recurso, "no podrá contar con nuestro apoyo para aplicar la Constitución en Cataluña", le ha advertido Rivera, a lo que el líder del Ejecutivo ha replicado que ha actuado asesorado por los servicios jurídicos del Estado, según los cuales ese recurso "no puede plantearlo el Gobierno de España por falta de legitimidad", ya que es una decisión de un Legislativo autonómico sobre su funcionamiento, y "hay precedentes en el Tribunal Constitucional" que aconsejan no recurrir.





?? @Albert_Rivera "Hasta ahora todo lo que el Gobierno ha hecho en Cataluña ha sido de la mano de Cs; pero con las encuestas y su nerviosismo interno, el señor Rajoy ha dejado de contar con nosotros" @CsCongreso pic.twitter.com/83mREy2D9d — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 9 de mayo de 2018

Maíllo tacha la decisión de "pataleta de niño pequeño"

", ha explicado Rajoy, que considera que no es "sospechoso de nada" en este sentido, ya que su Gobierno impulsó la activación del artículo 155 de la Carta Magna, aplicándolo "con prudencia y mesura y a la vez con firmeza", y además ha presentado 25 recursos ante el alto tribunal frente al proceso independentista. "No tiene ningún sentido que yo no presentara el 26 salvo que fuera para permitirle a usted hacer una pregunta en esta Cámara", ha añadido.El presidente de Cs ha defendido que el Gobierno no puede permitir que "" como Puigdemont y Comín gocen del "privilegio" de delegar su voto después de haber dado "un golpe de Estado" en Cataluña y ha desdeñado el argumento de Rajoy sobre los 25 recursos registrados. "Esto no va por kilos o por número de recursos, va por acertar. Y nosotros le pedimos que lo haga, porque le hemos apoyado en todo", ha subrayado.El presidente del Gobierno ha pedido al líder de la formación naranja que no intente "", que no dedique "sus energías a criticar al Gobierno en asuntos de Estado" y que "se comporte con la misma lealtad con la que se está comportando el PSOE" en relación con la cuestión de Cataluña. Hacer lo contrario "le puede hacer perder votos y hacer que mucha gente no se lo tome en serio porque ve queen un tema importante", le ha avisado.El PP ha criticado duramente al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por dar por roto el acuerdo con el Gobierno sobre su apoyo a la aplicación del artículo 155 en Cataluña,y le ha pedido "nivel" ante esta crisis.El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha dicho a los periodistas en el Congreso que Rivera va a tener que explicar a los españoles qué significa eso de que rompe el acuerdo y ha defendido la actuación del Gobierno en Cataluña."Sinceramente,", ha dicho Maíllo, quien frente a los reproches de Rivera, que dice no haber hablado con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desde hace meses, ha asegurado que entre Ciudadanos y el PP hay "mucha comunicación diaria".El 'número tres' de los 'populares', que no ha ocultado su sorpresa al ser preguntado por el anuncio de Rivera, ha recordado que el Ejecutivo ha presentado veinticinco recursos de inconstitucionalidad ante el desafío independentista, y "hoy Puigdemont no es presidente ni lo va a ser gracias al Gobierno".