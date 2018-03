Dos años de cárcel para el rapero Pablo Hásel por enaltecer a ETA

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años y un día de cárcel, y multa de 24.300 euros, al rapero Pablo Rivadulla, conocido como Pablo Hásel, al que encuentra culpable del delito de enaltecimiento del terrorismo, con la agravante de reincidencia, por ensalzar en Twitter a miembros de ETA y los GRAPO, así como del de injurias y calumnias a la Corona y a las instituciones del Estado.

Hásel difundió en su cuenta, con 54.000 seguidores, más de 60 mensajes entre 2014 y 2016 en los que, entre otras cosas, escribió que el exjefe militar de ETA Joseba Arregi murió torturado por la Policía, extremo confirmado por la autopsia en su día. La sentencia cuenta con el voto particular de la magistrada Manuela Fernández de Prado, quien defiende que estos comentarios deben encuadrarse en la libertad de expresión

Pocas horas después de conocer su condena, Hásel volvió a colocar en Twitter los mensajes por los que ha sido condenado, en protesta, explicó, por lo que estima una decisión injusta de los "jueces fascistas" de la Audiencia Nacional. "Mirad si me arrepiento que ahora mismo procedo a escribir lo mismo por lo que he sido condenado", escribió en uno de los mensajes, que continuó así: "Las presas y presos políticos son ejemplos de resistencia. Isabel Aparicio -que fue miembro de los GRAPO- fue exterminada por el Estado negándole asistencia médica. La Guardia Civil asesinó a 15 inmigrantes". Una hora después este mensaje había sido retuiteado más de mil veces y tenía más de 2.000 "me gusta".

Hásel escribió antes un primer tuit en el que saludó a "la escoria que celebra" su encarcelamiento. "Sólo darán más voz", añadió, "al mensaje que quieren silenciar, sólo me van a fortalecer como revolucionario. Esto adelanta el fin de vuestra tiranía". Después, en otro mensaje, aseguró que a él no le han condenado por enaltecer a ETA -aunque "jamás" ha condenado sus acciones- sino "por denunciar las torturas que sufrió un supuesto militante de ETA, entre otras cosas".

El rapero escribió un cuarto mensaje, dirigido a la Monarquía, en el que aseguró que "la familia real son unos parásitos" y "tienen negocios criminales como el tráfico de armas con Arabia Saudí". Añade Hásel que la Familia Real "vive a todo lujo a costa de la explotación y miseria ajena" y que la Guardia Civil "como hasta el tribunal europeo ha dicho, ha torturado".

A juicio del rapero le han impuesto la pena "por contar hechos objetivos sobre la monarquía, la policía o los presos políticos". Hásel resalta que ha sido condenado a dos años, más "otro de pena-multa", lo que suma tres años que, añadidos a una pena anterior de dos años "por canciones contra el régimen", suponen cinco años "por delitos de opinión".