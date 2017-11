Rosa Díez: "El artículo 155 tendría que haberse aplicado antes"

.La fundadora de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) se mantiene alejada de la primera línea política "pero no por ello dejo de ser política, porque soy una ciudadana comprometida", advierte, y así opina libremente de la situación actual.

-¿Volverá a la política activa?

-No estoy pensando en eso, aunque la vida da muchas vueltas. En todo caso, como ciudadana sí me considero política porque soy una persona comprometida, que se preocupa por lo que pasa en su país. La política institucional trata de resolver problemas. Yo hablo, escribo, me preocupo, pero ahora mi actuación es, si se quiere, más privada.

-Usted es muy beligerante con el independentismo catalán. ¿Por qué?

-Asistimos a una crisis democrática. Una parte de la sociedad liderada por unos gobernantes llevaron a Cataluña y al resto de España a la ruptura de la convivencia. El principio democrático de acatar la ley fue quebrantado por el propio Gobierno y un Gobierno que no acata la ley es despótico. Es importante que este territorio recupere ahora la libertad y que toda su ciudadanía pueda expresarse libremente.

-¿Apoya la aplicación del artículo 155?

-El 155 es un artículo más de nuestra Constitución y en otros países europeos está presente con un articulado similar. Se aplicó para garantizar el interés general. Si un gobernante "se vuelve loco", entre comillas, el Estado tiene instrumentos para actuar y defender al ciudadano de ese gobernante.

-¿Actuó el gobierno de Mariano Rajoy en el momento correcto?

-Sinceramente creo que el artículo 155 tendría que haberse aplicado mucho antes, concretamente el 9 de noviembre de 2015. Si entonces se hubiera actuado no habría ocurrido nada de lo que vimos y vivimos en los últimos meses. Pero entonces no se tuvo el valor democrático para hacerlo.

-¿Hay separación de poderes en España?

-Los jueces aplican la legislación de forma correcta y desde la perspectiva de la ley. No se trata de juzgar a una persona, sino a una persona en una circunstancia, por un hecho concreto. Ahora Carles Puigdemont habla de un gobierno en el exilio... Yo creo que debería pensar mejor lo que hace, porque corre el riesgo de acumular delitos. Puigdemont podría ser acusado de usurpación de funciones.