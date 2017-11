Iglesias convoca la asamblea ciudadana de Cataluña pero no destituye a Fachin

La dirección de Podemos, encabezada por Pablo Iglesias, acordó ayer, en una reunión de urgencia celebrada por la tarde, convocar una asamblea ciudadana extraordinaria en Cataluña para renovar la dirección de Podem, aunque supeditó el cese del líder autonómico, Albano Dante Fachin, al resultado de la consulta a las bases sobre las alianzas para las elecciones del 21-D. La consulta termina el martes.

La cúpula morada optó por no cesar de forma inmediata a Fachin, a quien no obstante advirtió de que, si las bases deciden ir en coalición con el partido de Ada Colau -en contra de la voluntad de Fachin de aliarse con los independentistas-, este deberá dimitir o, si no lo hace, será el Consejo Ciudadano el que llevará a cabo el mandato de los inscritos.

La dirección de Podemos decidió convocar la asamblea ciudadana, que con toda probabilidad se celebrará después del 21-D, en respuesta a la petición de 34 círculos de Podem, quienes pretenden que el congreso ponga fin al mandato de Fachin, que se ha enfrentado de plano a la dirección y a un amplio sector de las bases al alinearse con los secesionistas en la crisis catalana.

Fachin está próximo a la corriente Anticapitalistas, que ha difundido un escrito de reconocimiento de la República catalana proclamada por el destituido Gobierno de la Generalitat.

Por otra parte, la cúpula del Podem asegura no haber recibido ni tener constancia de las "supuestas actas que pedirían" dicha consulta para cambiar la dirección de la formación morada en Cataluña.