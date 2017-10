Santamaría dice que el 155 busca recuperar "la concordia y la democracia"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido al Senado que dé su autorización a las medidas propuestas por el Ejecutivo en Cataluña para poder trabajar por la "normalidad", la "tolerancia" y la "buena convivencia". "Por la concordia y por la democracia", ha dicho.



Así ha concluido la número dos del Ejecutivo su intervención en la comisión que estudia la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, donde ha defendido la necesidad de trabajar "todos" en un proyecto compartido de futuro en Europa y en el mundo, "que es España, nuestra democracia, que nos la hemos ganado y nadie, nadie, puede debilitarla", ha dicho.



Ha pedido a la Cámara alta que autorice la propuesta del Gobierno "para que todos los catalanes, independientemente de cómo piensen y opinen, puedan volver a sentirse unidos entre ellos, primero entre ellos y después con todos los españoles", ha enfatizado.



Santamaría ha subrayado hoy que las medidas acordadas por el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución tienen como objetivo respetar los derechos de la gente y preservar y recuperar el bienestar, la convivencia y la concordia en Cataluña.



Santamaría ha defendido hoy "rescatar" Cataluña de quienes se empeñan en ponerla "fuera de la ley" y ha acusado a los independentistas de "echar por tierra la mejor Cataluña de su historia".





▶? Soraya: "Con las medidas del 155 los españoles no retroceden en el modelo de Estado, que es de los más descentralizados del mundo" pic.twitter.com/HXwnomdGbL — Partido Popular (@PPopular) 26 de octubre de 2017

Una Cataluña "emprendedora y dinámica, acogedora y abierta", que era el ", ha subrayado la vicepresidenta. Y ha subrayado que no se puede "olvidar" esa Cataluña. "Tenemos que rescatarla por mucho que algunos se empeñen en ponerla fuera de la ley", ha añadido.Asimismo, la vicepresidenta ha reprochado hoy a los independentistas las negativas consecuencias económicas y sociales que están generando sus acciones en Cataluña, con la recesión a las puertas y una enorme fractura social, lejos de la promesa de "".Ha subrayado que, "en contra de lo que prometían, no han traído la tierra prometida" y no han encontrado ningún reconocimiento internacional "en ningún rincón de la tierra" ni ningún encaje, "y eso que lo han buscado incluso en los referentes más tristes" de las últimas décadas.Sáenz de Santamaría ha replicado al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y le ha dicho que "", hasta el punto de que la desaceleración económica "si no la recesión" está llamando a la puerta de la economía catalana.Más grave aún, ha dicho, es la fractura social creada por los independentistas,", erosionando la tolerancia y la apertura que había caracterizado a la sociedad catalana.