Villares: "Galicia es una nación y el derecho a decidir nos asiste"

El portavoz de En Marea en el Parlamento gallego, Luís Villares, defendió ayer el derecho a decidir de Galicia al ser "una nación", si bien admitió que en este momento su formación no tiene "ningún interés" en ponerlo encima de la mesa de "ninguna agenda" porque "consideramos que no existe una pulsión social alrededor de su ejercicio". Así lo afirmó Villares en una entrevista en Radio Galega al ser preguntado por la cuestión de identidad. Para el líder de En Marea, "simplemente somos titulares de ese derecho", dijo. Ante los acontecimientos en Cataluña y tras el referéndum del 1-O suspendido por el Constitucional, el líder de En Marea reconoció que no tiene validez jurídica pero sí efectos políticos. "Jurídicamente es difícil otorgarle validez desde el punto de vista constitucional habida cuenta de que el TC lo suspendió. Por lo tanto eso es indudable, que desde ese punto de vista no tiene efectos jurídicos".