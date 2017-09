El Govern se niega a frenar el 1-O y dice que los Mossos priorizarán la "convivencia"

El conseller de Interior, Joaquim Forn, ha garantizado hoy que el Govern "no detendrá" el referéndum que quiere celebrar el 1-O y ha pedido no poner "contra las cuerdas" a los Mossos, que asegura "adecuarán" el cumplimiento de las órdenes judiciales para priorizar el mantenimiento de la "convivencia".



Forn ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la Junta de Seguridad de Cataluña, en la que el Gobierno ha exigido, sin éxito, al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que suspenda la celebración del referéndum del 1-O para defender la legalidad, el Estado de Derecho, el marco legal y garantizar la "convivencia pacífica".



El conseller ha remarcado que el Govern mantiene su promesa de celebrar el referéndum el próximo domingo, a pesar de que ha sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional.



Forn ha afirmado que, aunque los Mossos d'Esquadra tienen "determinadas obligaciones" como policía judicial, la policía catalana se regirá por los principios de "oportunidad, proporcionalidad y congruencia" a la ahora de cumplir las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que les ha obligado a impedir que el 1-O abran los colegios electorales.







És important el compliment de la llei i les decisions judicials, però hi ha un bé superior a preservar: la convivència ciutadana. pic.twitter.com/5pOQAvzDLu — Joaquim Forn (@quimforn) 28 de septiembre de 2017



Tienen un "gran apoyo social"

¿Qué pasará después del 1-O?. Agencia Atlas | EFE



Interior pondrá "todos los medios" para impedir el 1-O

"Velaremos por el cumplimiento de la Ley, la defensa del Estado de Derecho y la convivencia pacífica". Es nuestra obligación y convicción. pic.twitter.com/O7ShRDkTX1 — José Antonio Nieto (@ja_nietob) 28 de septiembre de 2017

"Es importante el cumplimiento de la ley, de las decisiones judiciales, pero", ha precisado Forn, que ha garantizado que los Mossos "adecuarán" el cumplimiento de la resolución judicial al principio de proporcionalidad para evitar males mayores.El conseller ha reconocido que no pueden ni negar ni obviar la resolución del TSJC, que ayer les ordenó cerrar todos los locales públicos para la celebración del referéndum. "Es una evidencia (la existencia de esta orden), pero queremos dejar claro que lo más importante es salvaguardar la convivencia."."El compromiso del Govern es muy claro: que se pueda votar. Pero también es verdad que los Mossos, como policía judicial, tienen un mandato que no pueden obviar. Se tiene que poder cumplir de la mejor forma posible, que no cree problemas más grandes que los que quiere evitar", ha alegado Forn.Por este motivo, ha insistido en que los Mossossu actuación relativa a la demandas judiciales para actuar bajo el criterio de proporcionalidad "en un momento en el que miles de personas saldrán a la calle a expresar una opinión política".Tras insistir en que no van a detener la convocatoria del referéndum,tanto al Govern como a la ciudadanía para no poner "contra las cuerdas" a los Mossos d'Esquadra, que actualmente tienen un "gran apoyo social"."Lo tenemos que evitar, la policía tiene una función que le es propia, que tendrá que cumplir, pero no la podemos meter en el centro del debate, como algunos quieren para desgastarles", ha sostenido Forn, que ha pedido que Govern y ciudadanía se "conjuren" para evitar, que es el escenario que "otros querrían que ocurriera".El conseller también ha dado por hecho que las órdenes dictadas por el TSJC para impedir el referéndum han hecho "decaer" las instruccionesde la Fiscalía en contra del 1-O, entre las que ha citado la obligación de fijar un perímetro de seguridad para impedir votar en la calle en un perímetro de cien metros de los colegios electorales.Según Forn, los representantes del Ministerio de Interior se han comprometido en la reunión de la Junta de Seguridad a que la Guardia Civil y la Policía Nacional compartan con los Mossos d'Esquadra los criterios de una intervención proporcional, por lo que ha dado por hecho que el domingo actuarán de la misma forma que la policía catalana cuando hayaEl conseller ha destacado también que la reunión de la Junta de Seguridad, convocada ayer de forma unilateral por Puigdemont , ha servido para reafirmar las competencias de los Mossos en materia de seguridad en Cataluña y para mostrar su desacuerdo con el mecanismo de coordinación policial establecido por la Fiscalía para detener el 1-O, capitaneado por un alto cargo de Interior, Diego Pérez de los Cobos.Forn también ha indicado que en la reunión de la Junta se han quejado de que la Policía Nacional y la Guardia Civil hayan desplazado en las últimas semanas a unos 10.000 efectivos a Cataluña, procedentes del resto de España."Nosotros hemos dicho que ya tenemos suficientes (efectivos policiales) para poder trabajar y afrontar la jornada del 1 de octubre. Pese a ello, los han enviado", ha lamentado Forn, que ha añadido que espera que los "miles de ciudadanos" que cree saldrán a la calle "puedan ejercer su derecho a voto y se puedan manifestar en una situación de normalidad".El Ministerio del Interior pondrá "todos los medios para ayudar a los Mossos d'Esquadra" en el cumplimiento del mandato judicial de impedir el referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional , han informado a Europa Press fuentes de este Departamento. La decisión se ha comunicado durante la Junta de Seguridad después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya mantenido "su posición de desobediencia".El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha encabezado la delegación del Ministerio del Interior tras la convocatoria unilateral, y sin pactar un orden del día, de una Junta de Seguridad anunciada el miércoles por Puigdemont. En este foro, el 'número dos' de Interior ha defendido queA la reunión también ha asistido el coronel Diego Pérez de los Cobos, designado por la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como director técnico del operativo de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil para impedir la celebración del referéndum del próximo domingo.Interior ha hecho un llamamiento paraentre los ciudadanos catalanes, subrayando su confianza en que se mantendrá "la plena vigencia del Estado de Derecho en Cataluña". Este Departamento ha subrayado, en la línea de lo defendido por Nieto en su comparecencia pública desde el Palacio de Pedralbes, que detrás de las movilizaciones callejeras programadas para este fin de semana está "lo más radical del independentismo".