La Generalitat recibió el aviso de un posible atentado pero no le dio credibilidad

El conseller de Interior, Joaquim Forn, ha afirmado hoy que el aviso sobre un posible atentado en la Rambla de Barcelona les llegó "por otras fuentes", no por la CIA y que, tras contrastarlo y valorarlo, concluyeron que tenía una "muy baja credibilidad".



En rueda de prensa, Forn ha detallado que la consellería de Interior comunicó este aviso al Estado, que tampoco dio "veracidad" a la amenaza, por lo que no se habló de ello en las reuniones de las mesas de evaluación antiterrorista del 25 de mayo y el 8 de junio, pese a lo cual sí que ampliaron el dispositivo de seguridad en la Rambla.



El conseller, que ha denunciado una campaña de "intoxicación y desprestigio" contra los Mossos d'Esquadra, ha destacado que días después del atentado en la Rambla, el Estado les confirmó que ninguno de los avisos recibidos con anterioridad sobre la amenaza terrorista tenía relación con los ataques perpetrados finalmente.





No hemos recibido nada de la CIA y nosotros, como dice el periodico, también protegeremos a las fuentes policiales — Mossos (@mossos) 31 de agosto de 2017

Defendemos la honorabilidad del cuerpo, de sus comandantes y de todos los @mossos delante de los que nos quieran desprestigiar — Mossos (@mossos) 31 de agosto de 2017

Forn y Trapero han precisado que los Mossos d'Esquadra reciben cada díasobre amenazas terroristas, especialmente en centros de culto, como la Sagrada Familia, eventos deportivos, conciertos, nudos de transporte y en lugares concurridos como La Rambla, que siempre son tratados por igual, ya que se evalúan y se intercambia información sistemáticamente para comprobar su veracidad.En el caso concreto del aviso sobre la Rambla, Trapero se ha negado a revelar quién era su fuente, pero ha indicado que la recibieron el 25 de mayo pasado y queni el National Counterterrorism Center (NCTC) de Estados Unidos, ni directa ni indirectamente.Tras hacer las comprobaciones pertinentes, los Mossos concluyeron que el aviso tenía una veracidad "baja", como también había determinado el Gobierno, según ha indicado Forn, que tampoco ha querido precisar a qué organismo gubernamental lo comunicaron. El conseller ha indicado que se habló de este aviso, para contrastar si tenían algún tipo de información al respecto, y que les respondieron que tampoco daban "ninguna veracidad" a esta alerta.Trapero ha sostenido que los Mossos cuentan con dos "confirmaciones" de que este aviso no tenía credibilidad, ya que por una parte los terroristas del 17-A atentaron en la Rambla pese a que inicialmente "no era lo que tenían previsto", y porque posteriormente el CITCO les confirmó por escrito quecon los atentados finalmente cometidos.Se contrastó también con el Estado. No se evaluó como algo fiable en las dos mesas de evaluación de la amenaza terrorista. No teníamos que hacer nada más de lo que hemos hecho", ha indicado Trapero, que ha lamentado que se pretenda transmitir a la opinión pública que si hubieran hecho caso de la alerta no se habría producido el atentado.