El socialista Moscovici insta al PSOE a mantener su apoyo al acuerdo con Canadá

El PSOE se abstendrá el jueves de la próxima semana cuando el Congreso de los Diputados tenga que refrendar el tratado de comercio entre la Unión Europea y Canadá, conocido como CETA, sus siglas en inglés. El secretario general de los socialistas confirmó ayer su posición a su correligionario Pierre Moscovici, comisario europeo de Economía y Finanzas, con quien se reunió en Madrid. La de Moscovici fue una de las muchas voces que Sánchez hubo de escuchar ayer instándole a reconsiderar su cambio de posición y dar de nuevo su respaldo a un tratado comercial que es "el mejor que ha firmado la UE con un país amigo que comparte los valores europeos". El socialista francés mostró su extrañeza ante el giro del PSOE, al que atribuye vocación europea aunque reconoce que "un partido político con un nuevo líder tiene que poder decidir lo que quiera libremente". "En 1.600 páginas del Tratado, sólo hay cuatro sobre nuestros derechos medioambientales. Tenemos diferencias en el modo de resolución de las disputas, en el desequilibrio en la protección de los derechos laborales frente a los inversores y en la ausencia de penalizaciones en la violación al Tratado", sostuvo Sánchez frente a Moscovici para justificar el cambio de posición, según un comunicado del PSOE.

El CETA genera división entre los socialistas europeos, pero hasta ahora los españoles fueron firmes en su defensa. La abstención del PSOE en el Congreso no supondrá el bloqueo del acuerdo, que para su entrada en vigor debe tener el respaldo de los parlamentos de todos los países de la UE. "Si el PSOE al final no lo vota, esperemos que se abstenga o si no, buscaremos votos en otros partidos, que los hay", anticipaba ayer Rajoy en Bruselas, convencido de que el Tratado de Libre Comercio con Canadá "es algo enormemente positivo" y "sería ridículo" que España no lo aprobara. La posición de los socialistas abre posibilidades de colaboraciones con Podemos, según portavoz de Exteriores de la formación morada, Pablo Bustinduy.