Mariao Rajoy defiende la amnistía fiscal en el estreno de Margarita Robles

Margarita Robles se ha estrenado como portavoz del PSOE en el Congreso pidiendo al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que asuma responsabilidades por "su" amnistía fiscal, porque si no lo hace no tendrá "fuerza , que asuma responsabilidades por "su" amnistía fiscal, declarada inconstitucional, porque si no, no tendrá "fuerza moral" para pedir que se cumplan otras sentencias del Tribunal Constitucional.

En este primer 'cara a cara' con Robles en la sesión de control, Rajoy, por su parte, ha echado en cara a Robles las dos amnistías fiscales que aprobaron gobiernos socialistas y en las que, al contrario que en la del PP, ha subrayado, las rentas afloradas no pagaron y los defraudadores no se identificaban.

Además, Rajoy ha subrayado el hecho de que esta regularización fiscal "ni limpia ni borra delitos".

Margarita Robles ha apelado a la obligación de Rajoy como presidente y "hombre de derecho" para asumir la responsabilidad política por la sentencia del TC.

Si no lo hace, con qué "fuerza moral" va a pedir que "se haga caso a otros pronunciamientos" de este tribunal, o reclamar a los ciudadanos que contribuyan con sus cargas tributarias, le ha preguntado.

Mariano Rajoy, mientras, ha defendido que lo que el Tribunal ha declarado inconstitucional no ha sido la regularización en sí, sino el hecho de que se aprobase por decreto y no en un proyecto de ley, y también ha recordado que la resolución no producirá efectos.

Además, ha insistido en defender esta medida en un momento en la que su Gobierno tuvo que hacer frente a la grave situación económica de España y a la "herencia" recibida de gobiernos socialistas.



Primer cara a cara con Margarita Robles



El primer 'cara a cara' de Rajoy y Robles ha sido tranquilo, y ha comenzado con la petición de valoración de la sentencia por parte de la socialista y la respuesta del presiente de que él no valora resoluciones judiciales.

"Sería bueno que otros ministros de su Gobierno hicieran lo mismo en la valoración de las sentencias que no les resultan agradables e incómodas", ha replicado Robles, quien acto seguido ha advertido a Rajoy de que "como presidente del Gobierno y como hombre de derecho no se puede quedar al margen" de esta resolución.

La portavoz del PSOE ha dedicado la mayor parte de su intervención a leer la sentencia del Constitucional, que como ha apuntado, advierte de que "en lugar de servir para luchar contra el fraude se aprovechan del mismo" y denuncia una "abdicación del Estado ante su obligación hacer efectivo el deber todos ciudadanos cargas fiscales".

Especialmente grave para el PSOE, ha añadido Robles, es el hecho de que la sentencia diga que se "legitime" como "válida" la conducta de los defraudadores, quienes de forma "insolidaria incumplieron con su deber de tributar".

En dos ocasiones, mientras leía la resolución, ha pedido Robles a Rajoy que le atendiera, un reclamo que se ha llevado algún abucheo de la bancada popular.

Cuanto le ha tocado el turno de réplica, Rajoy ha insistido en defender esta medida y enmarcarla en el conjunto de decisiones que su Gobierno tuvo que tomar para hacer frente a una grave crisis, con un país al borde del rescate y con un déficit del 9,6 por ciento del PIB.

Por eso, ha recalcado, se tomaron decisiones que en otras circunstancias un Gobierno del PP no habría acometido, además de subrayar que la regularización se hizo en línea con las recomendaciones de la OCDE.

Tras recordar que en otros países como Reino Unido, Italia o Estados Unidos ha habido regularizaciones fiscales similares, Rajoy ha insistido en que esta amnistía "ni limpia ni borra delitos".

El presidente del Gobierno ha concluido su intervención recordando a Margarita Robles las dos regularizaciones fiscales que aprobaron gobiernos socialistas con dos diferencias sobre la del PP.



Situación de "prequiebra"



La primera, ha dicho, es que cuando el PP acometió la suya la situación económica era de "prequiebra", mientras que el PSOE estaba en una situación "boyante".

Y la segunda es que con los socialistas las rentas afloradas no pagaron y los defraudadores no se identificaban. "Y con nosotros sí, esa es la pequeña diferencia, señora Robles", ha señalado Rajoy.