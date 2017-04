Un enfermo se suicida ante una cámara en protesta por la falta de una ley de eutanasia

"Si estás viendo este vídeo es que he conseguido ser libre". Son las primeras palabras de José Antonio Arrabal, un enfermo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que decidió quitarse la vida y dejar constancia de ello en un vídeo para criticar la ausencia de una ley de eutanasia en España y porque quería ser él quien decidiera cuando debía llegar el momento de morir.



Arrabal era un electricista de Riocabado (Ávila) de 58 años que le detectaron ELA en agosto de 2015. El pasado dos de abril decidió poner fin a su existencia en el piso en el que vivía Alcobendas (Madrid), ingiriendo una combinación letal de fármacos que había adquirido por Internet.



Casado y con dos hijos, José Antonio relata en el vídeo, que ha publicado el diario El País, que ya no puede hacer ninguna actividad cotidiana: "Ya no puedo ni levantarme de la cama ni acostarme. Ni darme la vuelta. No puedo vestirme, desnudarme. No puedo limpiarme. No puedo comer ya solo".







Explica que "va a hacer un suicidio asistido, que si fuera médicamente, aquí habría un doctor que me habría recetado la medicación". Denuncia que como no está legalizada esta práctica ni la eutanasia, "lo tengo que hacer por mi cuenta". "Me parece indignante que una persona, y que tu familia se tenga que marchar de casa para no acabar en la cárcel"."Hoy soy yo. Pero en un futuro pueden ser tus abuelos. Tus padres. Tus hermanos. Tus nietos o tú. Piénselo". Son sus últimas palabras antes de coger e ingerir los medicamentos que pusieron fin a su vida.