La investigación sobre la grabación a Fernández Díaz se salda sin saber cómo se hizo

La investigación interna que se encargó a la Policía sobre la grabación de la conversación entre el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso en el despacho del primero concluyó sin saber cómo se hizo y quién la hizo.

Así lo plasma la Comisaría General de Policía Judicial en el informe, al que ha tenido acceso Efe, de la investigación de esa grabación, que ha dado origen a la creación de un comisión de investigación en el Congreso sobre el supuesto uso de los medios del Ministerio para perseguir a políticos independentistas.

El informe policial, incluido en la documentación pedida por los grupos parlamentarios para preparar la comparecencia de este miércoles en la comisión de Fernández Díaz y de Alfonso, lamenta no haber podido tener acceso a la grabación original porque el diario digital que la difundió, Público, no facilitó a la Policía el soporte.

De todos modos, Público sí entregó un lápiz de memoria con la grabación a la Fiscalía, en concreto el 30 de junio de 2016.

El trabajo de los expertos policiales se ha realizado sobre los audios y transcripciones publicados y ha permitido extraer algunas conclusiones, entre ellas que la grabación comenzó minutos antes de que Fernández Díaz entrara en el despacho, donde ya le esperaba De Alfonso.

Sin el soporte original, la Policía reconoce que no puede al cien por cien asegurar que la grabación no fue manipulada, pero "en principio, y en cuanto a los fragmentos examinados, no parece haber indicios en ese sentido".

Descarta además una eventual grabación desde el exterior del inmueble con dispositivos adecuados para la captación del sonido, tanto por la escasa fiabilidad de los aparatos existentes en el mercado como por los medios de seguridad pasivos instalados en las dependencias del Ministerio, añade el informe.

Subraya también que dada la calidad acústica, se descarta que fuera grabada con teléfono móvil o aparatos como MP3 o MP4 y precisa que el mecanismo de grabación debería estar instalado en un lugar fijo del despacho o en un elemento móvil que pudiera haber sido introducido en las dependencias antes de la entrada del ministro.

Y tuvo que instalarse en un lugar equidistante a la posición ocupada por los interlocutores durante su conversación. También descarta totalmente la utilización de un teléfono móvil "como equipo de captura".

Dado "el tiempo transcurrido, la falta de evidencias científicas y de indicios racionales suficiente para poder atribuir hasta el momento a persona o personas determinadas la autoría tanto de las grabaciones como de la posterior filtración", la Comisaría General de Policía Judicial seguirá realizando gestiones "siempre que aparezcan datos o circunstancias nuevas", concluye el informe.