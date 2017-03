Quevedo rechazará los Presupuestos para forzar a Montoro a negociar

Nueva Canarias (NC) no respaldará los Presupuestos del PP hasta que fuerce al Gobierno a negociar las prebendas que quiere para su comunidad. Su único diputado en el Congreso, Pedro Quevedo, presionará al Gobierno votando en contra de la admisión a trámite del proyecto de cuentas durante el debate de las enmiendas a la totalidad.



La decisión de Quevedo, más que presión, es un aviso. El PP no necesita el voto de NC para superar las enmiendas a la totalidad, pero sí para aprobar el proyecto presupuestario en el segundo tramo de su tramitación.



Para salvar el primer obstáculo, al Gobierno le basta unir sus 137 votos (incluyendo los 2 de UPN y el de Foro) a los 32 de Ciudadanos, los 5 del PNV y el de Coalición Canaria (CC), lo que suma un total de 175, justo la mitad de los diputados de la Cámara baja (350).



Sin embargo, para que el ministro Montoro vea sus cuentas aprobadas, es imprescindible el respaldo del diputado canario adscrito al Grupo Socialista. Y Quevedo piensa cobrarse caro ese apoyo: pide que el Régimen Especial Fiscal canario salga de la financiación autonómica ordinaria, lo que supondría ganar 480 millones de euros al año y, además, otros 230 millones en inversiones en las islas.



El diputado se reunió el martes con Montoro y ayer rindió cuentas ante los periodistas. Tal como está, el proyecto de cuentas es "insuficiente" para Canarias en lo tocante a inversiones y fiscalidad, y en su encuentro "franco y claro" con el ministro, Quevedo también se quejó de que se le solicitara el "sí" con tan escaso plazo para pensarse su voto. Es "poco razonable" querer negociar unas cuentas dos días antes de que el Consejo de Ministros dé el visto bueno al proyecto, protestó el diputado canario.



Después avanzó lo que ocurrirá una vez salvado el debate de enmiendas a la totalidad: una negociación entre él y Montoro para mejorar la distribución de los fondos de competitividad, algo para lo que el ministro tiene "buena disposición".



Quevedo opina que el Gobierno esta "esforzándose de verdad" para encontrar apoyos; pero mientras el apoyo de CC "está bastante implícito", los portavoces del PNV con los que ha hablado le han dicho que "no tienen todo cerrado y que dependerá".



También el jefe del ejecutivo, Mariano Rajoy, aunque optimista, reconoció que "las cosas aún no están cerradas".