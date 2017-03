El PSOE planea convocar las primarias el 21 de mayo

El comité organizador de las primarias del PSOE propondrá un debate a los aspirantes a la Secretaría General del PSOE, una vez que sean candidatos formales tras conseguir los avales necesarios. La composición de este órgano, que velará por la organización del proceso, se aprobará el próximo sábado, en el Comité Federal que también fijará la fecha de las primarias y que todo apunta a que serán el domingo 21 de mayo.



Así lo ha explicado en una rueda de prensa el portavoz de la Gestora, Mario Jiménez, después de la reunión de la dirección del partido que ha citado al Comité Federal para el próximo sábado. Ese día, se convocará formal y definitivamente el 39 Congreso federal del partido y se definirá todo el calendario del proceso, que no arrancará hasta pasada la Semana Santa.



Según ha explicado, para la organización del proceso se están teniendo en cuenta el "sustento normativo" que se aprobó, a través del reglamento de congresos, en septiembre de 2014, en el primer Comité Federal de la etapa de Pedro Sánchez.



Precisamente, ha recordado, en esas normas se establece que el comité organizador propondrá la celebración de un debate entre los candidatos, que pilotará el partido y se pondrá a disposición de los medios de comunicación, como ocurrió en julio de 2014.





Censo y ponencia marco

Financiación de Pedro Sánchez

Eso sí, cuando se le ha preguntado si habrá más encuentros entre los candidatos, ha explicado que los aspirantes podrán tomar otras decisiones. "Por parte de la dirección del partido y del comité organizador se propondrá la celebracón de un debate", ha insistido, para después explicar que las condiciones se pactarán con los candidatos. "Ya saben cómo funcionan estas cosas, para que todo el mundo esté moderadamente insatisfecho", ha bromeado.El próximo sábado también se aprobará el, se cerrará el censo --de manera provisional, dejando unos días para alegaciones-- y se aprobarán las bases y la ponencia marco del Congreso Federal, que desde ese momento se remitirá a las agrupaciones locales para el proceso de debate y enmiendas.Jiménez ha señalado además que la ponencia marco lleva aparejada la, pero ha explicado que no se hará una propuesta por parte de la Gestora, sino que se abrirán para que los militantes "puedan pronunciarse sobre cualquier cuestión de carácter organizativo y de funcionamiento que consideren", a través de enmiendas.Lo que la Gestora hará, ha insistido, es plantear "una suerte de índice" de los asuntos que se han sometido a discusión últimamente para que sean objeto de "discusión interna" y. Las consultas a la militancia, el poder del secretario general y de los órganos federales son algunos de los asuntos que están a debate en el PSOE.El portavoz de la gestora del PSOE Mario Jiménez ha admitido hoy que no puede impedir que siga funcionando la plataforma de microfinanciación colectiva con que Pedro Sánchez está financiando su candidatura a las primarias y con la que ha recaudado más de"Nosotros hemos trasladado la interpretación que se hace por parte del partido y nuestra asesoría jurídica de las normas y, a partir de ese momento, el partido ya no tiene responsabilidad respecto a esta cuestión", ha reconocido.Jiménez, que ha comparecido en rueda de prensa en Ferraz tras la reunión de la gestora que ha convocado para el 1 de abril al Comité Federal que pondrá en marcha las primarias, ha hecho hincapié en que es el propio Sánchez el que tiene que "acatar las normas" del partido y acogerse alestablecido por la dirección para que los candidatos oficiosos sufraguen sus gastos."Hay otro territorio que tiene que ver con el, que deben ser de obligado cumplimiento por parte de todos los militantes y nos gustaría que todos los militantes acataran esas normas", ha subrayado, tras apuntar que militantes tan "destacados" como Sánchez están obligados además a dar "ejemplo" en este sentido.