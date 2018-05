La OPA del consorcio chino sobre EDP afecta a casi 300 megavatios de eólica en Galicia

España es para Energías de Portugal (EDP) su segundo gran mercado. Y dentro de él, Galicia es una de las joyas de la corona. El grupo energético luso tiene, a través de su filial de renovables, 213 megavatios (MW) de potencia eólica en funcionamiento en la comunidad y su intención era desarrollar este año otros 90, al amparo de su cosecha en la primera de las tres subastas del Ministerio de Energía para potenciar las tecnologías verdes. Lo dijo su consejero delegado, Joao Manso, a finales del pasado 2017. A pesar de quejarse de que la situación actual de la regulación en el país no era "la más adecuada", la comunidad entraba en sus planes para hacer "algunas inversiones". De hecho, EDP es la tercera compañía en renovables en España. Ahora todo eso queda a expensas de lo que ocurra con la oferta pública de adquisición (OPA) que su principal accionista, el consorcio China Three Gorges (23,27% del capital) lanzó en la noche del pasado viernes.

El consejo ejecutivo EDP aireó ayer una primera opinión contraria a OPA: "El precio ofrecido no refleja adecuadamente el valor de EDP". El comportamiento de la acción en la Bolsa, esa posición inicial de la dirección y la expectativa de que otros grupos energéticos pudieran presentar ofertas alternativas están reforzando en Portugal la idea de que, sin una mejora en el precio, serán escasas las posibilidades de éxito del intento chino de obtener el control total de una compañía de gran relevancia en Asturias, con más de mil empleos y posiciones hegemónicas en la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas.

El pronunciamiento que el consejo presidido por Antonio Mexia ha remitido al regulador bursátil portugués (la CMVM) evita calificar ya como hostil la OPA de la corporación pública China Three Gorges, accionista principal de EDP desde 2011 (23,27% del capital). La nota precisa que será más adelante, después de que CTG presente toda la información de la oferta y en particular la referida al "proyecto industrial", cuando la cúpula ejecutiva fijará una posición definitiva. De momento no hay por tanto una confrontación nítida entre la dirección y el primer accionista a cuenta de la OPA, aunque se anticipa una discrepancia clara con el precio. "La prima implícita en la oferta es baja considerando la práctica seguida en el mercado europeo de las utilities en las situaciones en las que existió adquisición de control por el oferente", señala la comunicación del consejo.

China Three Gorges ha ofrecido 3,26 euros por acción, lo que supone valorar EDP en 11.920 millones de euros. Ese precio supone una prima del 10,8% respecto a la media de los últimos seis meses. Tras un incremento de la cotización el pasado lunes del 9%, los títulos ayer se revalorizaron otro 1,18%, hasta los 3,44 euros y por lo tanto se sitúan un 5,5% por encima del precio ofrecido por el consorcio chino y primer socio de la compañía.

La operación es especialmente relevante en Asturias, donde EDP es dueña de la antigua Hidrocantábrico, encargada del suministro de la electricidad a la mayoría de la población. Por eso ayer los sindicatos reclamaron que, pase lo que pase, la empresa mantenga su plantilla actual y las inversiones previstas.