Una empresa japonesa da seis días libres extra a los empledos que no fumen

En Japón fuma casi un 22% de la población. Además del problema de salud pública también es un trastorno para las empresas. O así lo ha considerado Piala Inc., una compañía de marketing que ha decidido premiar a sus no fumadores con seis días libres extra al año. "Uno de nuestros directivos no fumadores sugirió que los descansos para fumar estaban causando problemas", explicó un portavoz del grupo, Hirotaka Matsushima.

Según los cálculos del CEO, en cada parada para fumar los trabajadores pierden 15 minutos, lo que eleva la pérdida de trabajo en 48 horas completas en un año. Seis días laborables. "Espero que esta medida anime a los trabajadores a dejar de fumar, en vez de imponer sanciones u otras medidas coercitivas", explicó el CEO, Takao Asuka.

En Japón fallecen al año en torno a 130.000 personas por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco.